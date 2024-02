CIAK, MI GIRA! - MALGRADO L’ARRIVO DI UNA MAREA DI NUOVI FILM, MA NESSUNO CAPACE DI MODIFICARE LA CLASSIFICA, IL TERZETTO IN FUGA RIMANE SALDAMENTE AL COMANDO. QUINDI “POOR THINGS – POVERE CREATURE!” , È ANCORA PRIMO IERI CON 227 MILA EURO, LA WEDDING COMEDY SBROCCATELLA “TUTTI TRANNE TE” È SECONDA CON 205 MILA EURO E “I SOLITI IDIOTI 3 – IL RITORNO” DI BIGGIO&MANDELLI È TERZO CON 84 MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Malgrado l’arrivo di una marea di nuovi film, ma nessuno davvero con un potenziale popolare capace di modificare la classifica, il terzetto di film in fuga rimane saldamente al comando. Quindi “Poor Things – Povere creature!” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Creatura di Frankenstein alla ricerca di se stessa nella vecchia Europa, è ancora primo ieri con 227 mila euro, 32 mila spettatori in 466 sale e un totale di 3 milioni 87 mila mila. La wedding comedy sbroccatella “Tutti tranne te” con Sydney Sweeney e Glenn Powell è secondo con 205 mila euro, 27 mila spettatori in 307 sale e un totale di 2 milioni 138 mila.

“I soliti idioti 3 – Il ritorno” di Biggio&Mandelli è terzo con 84 mila euro, 11 mila spettatori in 304 sale e un totale di 2 milioni 470 mila euro. E già sta bene così rispetto alle attese. La domanda, semmai, è se “Tutti tranne te” nel weekend con la sua dose eccessiva di comedy scorretta & sesso, e con 160 sale in meno, riuscirà a superare “Poor Things”, che ha invece la giusta dose di fantasy&sesso+cinefilia e quelle 160 sale in più?

Non credo che possano molto temere il nuovo venuto “Argylle” di Matthew Vaughn con Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill, giocattolone con le spie e qualche buon attore, già massacrato dalla critica, che ieri si è arenato al quarto posto con un esordio da 34 mila euro e 5 mila spettatori in 281 sale. Un incasso più o meno identico a quello di “Perfect Days” di Wim Wenders, 33 mila euro, 5 mila spettatori in 190 sale e un totale davvero insperato di quasi 4 milioni di euro, 3 milioni 996 mila.

Ha ottime critiche, invece, “The Warrior – The Iron Claw”, con Zac Efron e Jeremy Allen White, storia di fratelli lottatori di wrestling negli anni ’80, sesto con 23 mila euro e 3 mila spettatori. Davvero poco. “Pare parecchio Parigi” di Pieraccioni con Giulia Bevilacqua e Chiara Francini in viaggio col fratellino Pieraccioni e un babbo come Nino Frassica in versione senza baffi, è settimo con 21 mila euro e un totale di 2 milioni 597 mila euro. Lo segue, praticamente con lo stesso incasso “The Holdovers” di Alexander Payne all’ottavo posto con un totale di 1 milione 299 mila euro. Ma il pubblico è composto solo di vecchi spettatori.

Nono posto per “Dieci minuti” di Maria Sole Tognazzi con Barbara Ronchi e Margherita Buy con 20 mila euro e un totale di 400 mila euro. Al decimo posto troviamo incredibilmente “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi con 19 mila euro e un totale che è ormai ad un soffio dai 36 milioni, cioè 35 milioni 917 mila euro. Tra le new entries di ieri la commedia con famiglia disfunzionale “Te l’avevo detto” di Ginevra Elkann con Valeria Bruni Tedeschi fuori di testa e Valeria Golino pornostar è all’11° posto con 8 mila euro di incasso, 2 mila spettatori in 121 sale.

Il biopic su Samuel Beckett interpretato da Gabriel Byrne “Prima danza poi pensa” è 18° con 5 mila euro, 864 spettatori in 59 sale, la bella opera prima inglese “How To Have Sex” di Molly Manning Walker è al 29° posto con 2 mila euro di incasso, 404 spettatori in 25 sale. Lo spagnolo “Upon Entry – L’arrivo” è 78° con 263 euro di incasso, 39 spettatori in 5 sale. Vedo che è uscito, considerato una prima, il super street “Nefasto er mostro de zona” diretto nel 2011 da Trash Secco alias Francesco Pividori, il regista di “Margini”, sorta di documentario su un personaggio abbastanza estremo della periferia romana, un po’ artista un bel po’ tossico, che gira con una maschera in faccia per non farsi vedere… Ieri stava al 100° posto con 149 euro di incasso, 68 spettatori in una sala.

