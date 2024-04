CIAK, MI GIRA! - MENTRE BARBERO IN TV SPIEGAVA IL PROBLEMA FASCISMO/ANTIFASCISMO IN ITALIA, CHE A DISTANZA DI UN SECOLO ANCORA DIVIDE QUESTO PAESE, IL PUBBLICO DEI RAGAZZETTI ANDAVA A VEDERE “PERFECT BLUE” GRANDE ANIME DI VENT’ANNI FA, CHE INCASSAVA IERI 152 MILA EURO CON 16 MILA PRESENZE - MOLTO PIÙ GIÙ TROVIAMO IL BIOPIC SU AMY WINEHOUSE “BACK TO BLACK”, 97 MILA EURO - OGGI ESCE “CHALLENGERS”, LA COMMEDIA SOFISTICATA DI LUCA GUADAGNINO, CERCATE DI VEDERLO IN VERSIONE ORIGINALE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

perfect blue

Mentre Barbero ci spiegava tranquillamente il problema fascismo/antifascismo in Italia che a distanza di un secolo ancora divide questo paese (o sei fascista o sei antifascista, ma se sei fascista, governi e hai giurato sulla costituzione antifascista qualcosa ovviamente non torna), il pubblico dei ragazzetti andava a vedere o rivedere “Perfect Blue” grande anime di vent’anni fa del maestro Satoshi Kohn, che incassava ieri 152 mila euro con 16 mila presenze, stabilendo un totale di 259 mila euro in due giorni.

marisa abela in back to black

Molto più giù troviamo il biopic su Amy Winehouse “Back to Black” di Sam Taylor-Johnson con Marisa Abela, 97 mila euro, 14 mila spettatori e un totale di 866 mila euro. Peggio, al terzo posto, l’interessante “Civil War”, fantapolitico di Alex Garland con Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny, la protagonista di “Priscilla”, con 69 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 700 mila euro. “Ghostbusters: Minaccia glaciale” di Gil Kenan con Paul Rudd è quarto con 34 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 1, 7 milioni.

un mondo a parte

Solo quinta, ormai a fine corsa, la commedia abruzzese “Un mondo a parte”, 32 mila euro con un totale di 6 milioni 91 mila euro. Ha più o meno lo stesso incasso la commedia inglese “Cattiverie a domicilio” con Olivia Colman e Jessie Buckley, una delle mie attrici preferite, 32 mila euro con un totale di 359 mila euro. Seguono arrancando “Kung Fu Panda 4” con 29 mila euro e un totale di 10, 7, “Godzilla e Kong: Un nuovo impero” 22 mila euro e un totale di 3, 8 milioni.

the omen – l’origine del presagio 4

Solo nono “Omen: l’origine del presagio” di Arkasha Stevenson, che seguito a consigliarvi, 12 mila euro e un totale di 903 mila euro. E decimo “Gloria!”, musical femminil-femminista diretto da Margherita Vicario con Galatea Bellugi, Carlotta Gamba e Paolo Rossi in un ruolo di rara antipatia, 10 mila euro e un totale di 351 mila euro. Ci manca molto “Ennio Doris”, lo riconosco.

challengers

Oggi escono “Challengers”, la commedia sofisticata di Luca Guadagnino con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist, cercate di vederlo in versione originale, l’anime “Spy x Family Code: White” di Takashi Takagiri, “Confidenza” di Daniele Luchetti, tratto dal romanzo di Domenico Starnone sceneggiato da Francesco Piccolo con Elio Germano, Federica Rosellini e Vittoria Puccini. Dovete aspettare il 26, invece, per vedere “The Fall Guy” di David Letch con Ryan Gosling, Emily Blunt e Hanna Windingham.

