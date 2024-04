CIAK, MI GIRA! - MENTRE COI VENTI DI GUERRA IN MEDIO ORIENTE, TRIONFA IN AMERICA IL POTENTE “CIVIL WAR”, DA NOI LE BOTTE SE LE DANNO IN QUESTO CALDISSIMO WEEKEND “GHOSTBUSTERS: MINACCIA GLACIALE” E “UN MONDO A PARTE” - VINCE, ALLA SUA PRIMA SETTIMANA, “GHOSTBUSTERS” CON 881 MILA EURO, MENTRE SCENDE AL SECONDO POSTO LA COMMEDIA ABRUZZESE, 633 MILA EURO, NONOSTANTE LE 612 SALE (QUASI 200 IN PIÙ!) CON UN TOTALONE DI 5 MILIONI 440 MILA EURO. INSOMMA, NON MI SEMBRA CHE POSSA ANDARE TANTO OLTRE… - VIDEO

Ghostbusters. Minaccia glaciale

Marco Giusti per Dagospia

Mentre coi venti di guerra in Medio Oriente, trionfa in America il potente “Civil War” di Alex Garland con 25, 7 milioni alla prima settimana, che manda in pensione panda ciccioni, godzilla, king kong e mostri vari, da noi le botte se le danno in questo caldissimo weekend il sequel del reboot dei vecchi Ghostubsters, cioè “Ghostbusters: Minaccia glaciale” di Gil Kenan e la commedia abruzzese “Un mondo a parte” di Riccardo Milani con Albanese&Raffaele. Vince, alla sua prima settimana, “Ghostbusters” con 881 mila euro, ieri 241 mila con 430 sale. Mentre scende al secondo posto “Un mondo a parte”, 633 mila euro, malgrado le 612 sale (quasi 200 in più!) con un totalone di 5 milioni 440 mila euro. Ieri incassava 196 mila euro.

virginia raffaele antonio albanese un mondo a parte

Malgrado lo sforzo di Medusa di sostenere il film in sala, insomma, non mi sembra che la commedia abruzzese possa andare tanto oltre. Terzo posto per “Kung Fu Panda 4” con 426 mila euro, ieri 135 mila con 354 sale, e un totale di 10, 2 milioni. Quarto posto per “Godzilla e Kong: Un nuovo impero” con 266 mila euro, ieri 76 mila con 283 sale e un totale di 3, 6 milioni. Segue al quinto posto “Omen – Le origini del presagio”, considerato da tutti un grande horror moderno, 209 mila euro con un totale di 699 mila euro.

GLORIA!

Il musical-femminil-femminista “Gloria!” di Margherita Vicario con Galatea Bellugi, Carlotta Gamba e Paolo Rossi in un ruolo di rara antipatia di maestro di musica bollito e perverso, anche se settimo nella classifica del weekend con 147 mila euro, ieri era quinto con 51 mila euro. Malino sono andati gli altri film italiani. “Zamora”, la commedia di Neri Marcoré è ottavo con 134 mila euro, l’opera prima di Michela Giroud “Flaminia”, commedia con una ragazza autistica, è decima con 79 mila euro.

zamora neri marcore 4

La commedia per vetero-comunisti-armeni di Marsiglia “E la festa continua”, dove sono tutti buoni e di sinistra e non voteranno Macron è nona con 99 mila euro. Occhio al mercato cinese. “Il ragazzo e l’airone”, il film premiato con l’Oscar di Hayao Miyazaki è ancora primo al suo terzo weekend con 12, 5 milioni di dollari che lo portano a 93 milioni totali in Cina. “Godzilla e Kong” è secondo con 10, 7 milioni per un totale di 110 milioni, mentre “Kung Fu Panda4” è terzo con 2, 5 milioni per un totale di 45 milioni di dollari.

Ghostbusters. Minaccia glaciale Ghostbusters. Minaccia glaciale the omen – l’origine del presagio 3 the omen – l’origine del presagio 4 antonio albanese virginia raffaele un mondo a parte Ghostbusters. Minaccia glaciale Gloria! DI MARGHERITA VICARIO Gloria! DI MARGHERITA VICARIO GLORIA! Ghostbusters. Minaccia glaciale un mondo a parte. un mondo a parte virginia raffaele antonio albanese un mondo a parte civil war. 9 civil war. 8 civil war. 3 civil war. 4 civil war. 5 Ghostbusters. Minaccia glaciale the omen – l’origine del presagio 2 the omen – l’origine del presagio 4 the omen – l’origine del presagio 3

GLORIA! the omen – l’origine del presagio 2 civil war. 6 civil war. 7