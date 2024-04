CIAK, MI GIRA! - MENTRE I DRONI DELL’IRAN VOLAVANO VERSO ISRAELE, IL PUBBLICO ITALIANO SI DIVIDEVA ALLEGRAMENTE TRA LA GHOST-COMEDY “GHOSTBUSTERS: MINACCIA GLACIALE” E LA COMMEDIA ABRUZZESE “UN MONDO A PARTE”: IL PRIMO FILM IERI HA INCASSATO 362 MILA EURO, 47 MILA SPETTATORI. GLI ABRUZZESI DI “UN MONDO A PARTE” SI FERMANO A 262 MILA EURO, 37 MILA SPETTATORI - PIÙ GIÙ TROVIAMO ANCORA “KUNG FU PANDA 4” CON 182 MILA EURO, 24 MILA SPETTATORI…

Marco Giusti per Dagospia

Ghostbusters. Minaccia glaciale

Mentre i droni dell’Iran volavano verso Israele, e contemporaneamente in America faceva il suo esordio “Civil War”, il film distopico sull’America in guerra di Alex Garland, con 10 milioni di dollari, il pubblico italiano si divideva allegramente tra la ghost-comedy “Ghostbusters: Minaccia glaciale” di Gil Kenan con Paul Rudd e Carrie Coon e la commedia abruzzese “Un mondo a parte” di Riccardo Milani con Albanese&Raffaele.

I Ghostbusters, mannaggia alla Majella, mannaggia…, vincevano ieri con 362 mila euro, 47 mila spettatori e un totale di 638 mila euro, mentre gli abruzzesi di “Un mondo a parte” si fermavano a 262 mila euro, 37 mila spettatori, cioè 10 mila in meno, ma con un totale di tutto rispetto di 5 milioni 243 mila euro. Più giù troviamo ancora “Kung Fu Panda 4” con 182 mila euro, 24 mila spettatori e un totale di 10 milioni, e quelle “cocce de cazzo” di Godzilla e King in “Godzilla e Kong: Il nuovo impero”, 114 mila euro, 14 mila spettatori e un totale di 3 milioni 552 mila euro.

virginia raffaele antonio albanese un mondo a parte

Quinto posto per il film concerto “Suga Agust D Tour D Day The Movie” con 95 mila euro, e un totale di 197 mila euro, sesto per l’horror “Omen – L’origine del presagio” con 86 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 656 mila euro. Settimo posto per la commedia anni ’60 “Zamora” di Neri Marcoré con 57 mila euro, 8 mila spettatori e un totale di 389 mila euro. Il musical storico femminista “Gloria!” di Margherita Vicario con Galatea Bellugi, Carlotta Gamba e la Rappresentante di Lista è ottavo con 56 mila euro, 8 mila spettatori e un totale di 94 mila euro.

Ghostbusters. Minaccia glaciale

La commedia armeno-marsigliese veterocomunista di Robert Guédiguian “E la festa continua” con Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darrousin, Lola Naymerark, è nona con 39 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 67 mila euro. Sono andato a vederla ieri e ho capito che a Marsiglia sono tutti buoni, tutti di sinistra, tutti pensano a aiutare il popolo e tutti sanno come cucinare la pasta con acciughe e noci.

un mondo a parte

Mi sono commosso alle acciughe sotto sale, perché in Liguria nelle famiglie fanno lo stesso, ma il film è qualcosa di antico, retorico, nostalgico per bertinottiani e morettiani. Se ne accorgono anche i personaggi che ci scorrono sotto il naso. E il pubblico in sala era identico a loro, ai protagonisti buonissimi che si muovono per Marsiglia. Miracolo!, anche i settantenni trombano e riscoprono l’amore. E’ andato peggio l’opera prima di Michela Giroud, “Flaminia”, 25 mila euro, tremila spettatori un totale di 54 mila euro. Chiudo.

Kung Fu Panda 4 Kung Fu Panda 4 Ghostbusters. Minaccia glaciale