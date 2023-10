CIAK, MI GIRA - MENTRE IMPAZZA IL CASO MELONI-GIAMBRUNO IN TV, AL CINEMA CONTINUA LA GUERRA TRA IL POTENTE “KILLERS OF THE FLOWER MOON”, CON 293 MILA EURO, 40 MILA SPETTATORI E 497 SALE E IL CAMPIONE ITALIANO, “ME CONTRO TE IL FILM – VACANZE IN TRANSILVANIA”, CON 246 MILA EURO, 37 MILA SPETTATORI, 493 SALE E UN TOTALE DI 508 MILA EURO. VEDIAMO SE COL MALTEMPO E I RAGAZZINI FAN DELLA COPPIA SOFÌ E LUÌ CHE ANDRANNO AL CINEMA OGGI E DOMANI LE COSE CAMBIERANNO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Mentre impazza il caso Meloni-Giambruno in tv, al cinema continua la guerra tra il potente “Killers of the Flower Moon”, kolossal true crime da 200 milioni di dollari di Martin Scorsese forte di attori come Leonardo Di Caprio e Robert De Niro, ma lungo ben tre ore e mezzo, e il campione italiano, “Me contro te Il Film – Vacanze in Transilvania” di Gianluca Leuzzi con Sofia Scalia e Luigi Calagna, quinto capitolo della fortunata saga dei due youtuber siciliani.

Ieri era ancora primo “Killers of the Flower Moon” con 293 mila euro, 40 mila spettatori, con 497 sale, e un totale, in due giorni, di 513 mila euro, mentre “Me contro te” era secondo con 246 mila euro, 37 mila spettatori, con 493 sale, e un totale di 508 mila euro. Vediamo se col maltempo e i ragazzini fan della coppia Sofì e Luì che andranno al cinema oggi e domani le cose cambieranno. In America, dove il film di Scorsese in sala ieri, si calcola un weekend da 23-24 milioni di dollari. Troppo lungo, troppo pesante per poter fare di più.

E dovrebbe vincere il suo secondo weekend il film concerto “Taylor Swift The Eras Tour”, che viene tolto dagli schermi nei giorni feriali, con un incasso tra i 35 e i 40 milioni di dollari. Al terzo posto in Italia troviamo l’horror “L’esorcista Il credente” di David Gordon Green con 72 mila euro, 9 mila spettatori e un totale di 2, 5 milioni di euro, al quarto “L’ultima volta che siamo stati bambini” di Claudio Bisio con 56 mila euro e un totale di 665 mila euro. Quinto è “Dogman” di Luc Besson, il joker queer con Caleb Landry Jones, con 54 mila euro e un totale di 732 mila euro.

“Taylor Swift The Eras Tour” è solo settimo con 45 mila euro, 2.362 spettatori e un totale di 833 mila euro. “Io capitano” di Matteo Garrone è nono con 30 mila euro e un totale di 3 milioni e mezzo, mentre “Volevo un figlio maschio” di Neri Parenti con Enrico Brignano è decimo con 18 mila euro e un totale di 785 mila euro. L'unico film italiano fresco reduce dal Rome Film Fest in sala è "Mi fanno male i capelli" di Roberta Torre con Alba Rohrwacher che si sente Monica Vitti e Filippo Timi, che ha incassato 8 mila euro, con 1200 spettatori in 62 sale. Vabbé.

