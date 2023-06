CIAK, MI GIRA! - MENTRE “THE FLASH” SCENDE, “ELEMENTAL” DELLA DISNEY/PIXAR SALE. IERI IN ITALIA HA INCASSATO 466 MILA EURO PORTANDO AL CINEMA 64 MILA SPETTATORI - “THE FLASH”, AL SECONDO POSTO, INCASSA 150 MILA EURO, PORTANDO AL CINEMA 19 MILA SPETTATORI. È ANDATO MEGLIO DEL PUR POTENTE “SPIDER-MAN ACROSS THE SPIDER-VERSE” CHE HA INCASSATO AL TERZO GIORNO 98 MILA EURO, CON 12 MILA SPETTATORI…

Marco Giusti per Dagospia

Mentre “The Flash” scende, “Elemental” della Disney/Pixar sale. Ieri in Italia, in una giornata di gran caldo, ha incassato 466 mila euro portando al cinema 64 mila spettatori per un totale di 1 milione 255 mila euro. In America il totale è di 52 milioni di dollari che diventano 68 globali. “The Flash”, da noi al secondo posto incassa 150 mila euro, portando al cinema 19 mila spettatori per un totale di 1 milione 908 mila euro. In America, però è sceso già al quarto posto perdendo il 70% di incasso rispetto alla sua prima settimana. Il totale americano è 76 milioni di dollari e quello globale 176.

E costa 200 milioni di dollari. Sarà difficile, dicono gli esperti, arrivare tra i primi tre posto questo weekend. Da noi, però, è andato meglio del pur potente “Spider-Man Across the Spider-Verse” che ha incassato al terzo giorno 98 mila euro, con 12 mila spettatori e un totale di 5, 6 milioni di euro. Il totale americano, ricordiamo, è di 303 milioni di dollari e quello globale di 512.

E’ un successo, quindi, anche se non è piaciuto ai cinesi. La commedia birichina di Jennifer Lawrence, “Una fidanzata in affitto” da noi è quarta con 86 mila euro di incasso, 11 mila spettatori e un totale di 212 mila euro, ma in America ha fatto il suo esordio venerdì al primo posto in classifica con 6, 2 milioni di dollari, ma ricordiamoci che costa 46 milioni di dollari e non sarà semplice recuperarli. “Transformer – Il ritorno” al quinto posto da noi incassa 74 mila euro per un totale di 2,4 milioni, “La sirenetta” della Disney 57 mila euro, con 7 mila spettatori e un totale di 11,5 milioni di dollari.

Settimo posto per il campione (insomma…) italiano, “Un matrimonio mostruoso” di Volfango De Biasi con Ilaria Spada, Massimo Ghini, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, 29 mila euro, 4 mila spettatori e un totalino di 71 mila euro. Il biopic inglese “Emily” diretto da Frances O’Connor con Emma Mackey nei panni della scrittrice Emily Bronte che dai suoi amori e dalla sua vita trae ispirazione per il suo “Cime tempestose” sta piacendo.

Ieri in Italia ha incassato 23 mila euro, 3.707 spettatori e un totale di 102 mila euro. “Rapito” di Marco Bellocchio è finito ormai al decimo posto con 17 mila euro, 2.759 spettatori e un totale di 1, 5.

