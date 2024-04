CIAK, MI GIRA! MENTRE C’È CHI NON SI DICHIARA ENTUSIASTA DELLE 19 NOMINATION AI DAVID DI “C’È ANCORA DOMANI”, È PARTITO DAVVERO BENE “UN MONDO A PARTE”, CON LA COPPIA ALBANESE-RAFFAELE PROPRIO SULLA SCIA DELLA CORTELLESI – IERI LA COMMEDIA ABRUZZESE ERA PRIMA CON 198 MILA EURO, 34 MILA SPETTATORI. UMILIATO IL POTENTE “KUNG FU PANDA 4”, SECONDO CON 122 MILA EURO E 19 MILA SPETTATORI. AL TERZO POSTO LE DUE “COCCE DE CAZZO” DI GODZILLA E KING KONG… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

virginia raffaele antonio albanese un mondo a parte

Mannaggia alla Majella, mannaggia… Mentre stiamo ancora discutendo delle nominations dei David di Donatello, e c’è chi sui social non si dichiara così entusiasta delle 19 nominations di “C’è ancora domani”, che si pappano anche gran parte delle candidature dei migliori attori protagonisti e non protagonisti, è partito davvero bene “Un mondo a parte” diretto da Riccardo Milani con la coppia Albanese-Raffaele proprio sulla scia della commedia post-Cortellesi.

Ieri la commedia abruzzese era prima con 198 mila euro, 34 mila spettatori, un totale di 3 milioni 166 mila euro, umiliando così il potente “Kung Fu Panda 4”, secondo con 122 mila euro, 19 mila spettatori e un totalone di 8 milioni 725 mila euro. Del resto, la scuola è ricominciata e non si devono portare i bambini al cinema.

godzilla nel colosseo 2

Quelle due “cocce de cazzo” di Godzilla e King Kong che distruggono anche la Roma di Gualtieri magari in cerca di qualche assessorato in “Godzilla e Kong: Il nuovo impero”, finiscono al terzo posto, mentre impazzano in tutto il mondo, con 100 mila euro di incasso, 15 mila spettat ori e un totale di 2 milioni 614 mila euro.

Quarto incasso è “Priscilla” di Sofia Coppola, il biopic sulla moglie bambina di Elvis, distanziato un po’ troppo con 36 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 573 mila euro. Segue “Dune: parte due” con 34 mila euro e un totalone di 9 milioni 768 mila euro (una fatica arrivare a 10 milioni…), mentre sale il documentario di Giulia Innocenzi su cibo e potere “Food for Profit”, 14 mila euro, un totale di 299 mila euro.

LA ZONA DI INTERESSE

Settimo “La zona d’interesse” di Jonathan Glaser con 13 mila euro, un totale di 4, 4 milioni, e ottavo “May December” di Todd Haynes con Natalie Portman e Julianne Moore con 12 mila euro, e un totale di 606 mila euro.

Purtroppo non ci sono altri nuovi film orientali della Lucky Red da presentare al pubblico italiano, che molto li ha graditi quest’anno, né buone commedie italiane da piazzare in classifica. Abbiamo visto che il pubblico non è affatto stupido, e sa perfettamente cosa scegliere. E preferisce le novità alle minestre riscaldate.

