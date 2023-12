CIAK MI GIRA! - MI SEMBRA CHE LE PREFERENZE DEL PUBBLICO ITALIANO IN SALA SIANO PIUTTOSTO CHIARE. “WONKA” DI PAUL KING È SALDAMENTE PRIMO IN CLASSIFICA CON 360 MILA EURO DI INCASSO, 49 MILA SPETTATORI IN 512 SALE - SECONDO POSTO PER IL CARTONE ANIMATO CON PRINCIPESSA DELLA DISNEY “WISH”, 213 MILA EURO, 32 MILA SPETTATORI IN 423 SALE - “AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO” COL BISTECCONE JASON MOMOA È TERZO CON 203 MILA EURO, 27 MILA SPETTATORI IN 329 SALE...

Marco Giusti per Dagospia

timothee chalamet in wonka 3

Mi sembra che le preferenze del pubblico italiano in sala siano piuttosto chiare. “Wonka” di Paul King con Timothée Chalamet mezzo mago e mezzo cioccolataio è saldamente primo in classifica con 360 mila euro di incasso, 49 mila spettatori in 512 sale, è il film che ha più sale di tutti attualmente, un totale di 4 milioni 478 mila euro. Secondo posto per il cartone animato con principessa della Disney “Wish”, 213 mila euro, che potrebbe salire molto tra oggi e domani, 32 mila spettatori in 423 sale, un totale in due giorni di 365 mila euro. “Aquaman e il regno perduto” di James Wan col bisteccone Jason Momoa è terzo con 203 mila euro, 27 mila spettatori in 329 sale, un totale in tre giorni di 498 mila euro.

Wish

“C’è ancora domani” di Paola Cortellesi rimane il film italiano più visto con 134 mila euro, 26 mila spettatori in 277 sale per un totalone di 31 milioni 163 mila euro. Sfortunatamente non abbiamo come nel 2018 un film per bambini con la Cortellesi, come “La Befana vien di notte” da piazzare i primi di gennaio. Avrebbe fatto il botto. Dovremo accontentarci di Pio e Amedeo, che non sono la stessa cosa e non portano proprio in sala lo stesso pubblico.

timothee chalamet in wonka 2

Quarto posto per “Santocielo” di Francesco Amato con Ficarra e Picone, 110 mila euro, 15 mila spettatori in 396 sale, un totale di 1 milione 804 mila euro. Vediamo se riuscirà a crescere nelle feste. Sesto posto per il potente “Ferrari” di Michael Mann con Adam Driver e Penelope Cruz che sta per uscire in America e ottiene grandi recensioni dai critici internazionali.

Al settimo posto fa capolino “Renaissance: A Film by Beyoncé”, film-concerto per i fan che incassa ieri 58 mila euro, con 3 mila spettatori in 77 sale, un totale, in due giorni, di 143 mila euro. “Adagio” di Stefano Sollima con Servillo-Mastrandea-Favino è ottavo con 31 mila euro, 4 mila spettatori in 283 sale e un totale di 554 mila euro.

Wish

“One Life” di James Hawes con Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter è nono con 30 mila euro, 4 mila spettatori e un totale in due giorni di 50 mila euro. Il bellissimo “Foglie al vento”, geniale commedia di Aki Kaurismaki già premiato a Cannes e in corsa piena per l’Oscar, è decimo con 25 mila euro, 4 mila spettatori in 81 sale, un totale di 61 mila euro. Assolutamente da vedere. Ma credo che molti spettatori siano chiusi a casa a vedere i film delle piattaforme, “Maestro”, “Saltburn”, “Rebel Moon”….

jason momoa Aquaman e il regno perduto jason momoa Aquaman e il regno perduto