CIAK, MI GIRA - NAPOLI TRIONFA! AL SUO PRIMO VERO GIORNO IN SALA, “IL SEGRETO DI LIBERATO”, UN PO’ DOCUMENTARIO UN PO’ VIDEOCLIP UN PO’ ANIMAZIONE SUL RAPPER NAPOLETANO, È SUPERPRIMO CON 244 MILA EURO. LIBERATO MASSACRA LE PORE SCIMMIE LAZIALI DEL KOLOSSAL “IL REGNO DEL PIANETA DELLE SCIMMIE”, SECONDO CON 107 MILA EURO - IL NUOVO HORROR AMERICANO “LA PROFEZIA DEL MALE – TAROT” È TERZO CON 72 MILA EURO - SOLO QUINTO “CHALLENGERS” DI LUCA GUADAGNINO…

Marco Giusti per Dagospia

Napoli trionfa! Al suo primo vero giorno in sala, quella di mercoledì era solo un’anteprima, “Il segreto di Liberato”, stravaganza, un po’ documentario un po’ videoclip un po’ animazione, sul rapper napoletano che nessuno sa chi sia e che faccia abbia (ma ai tempi di Gomorra – la serie qualcuno lo riconobbe…) diretta da Francesco Lettieri, il regista dei suoi video, e da Lorenzo Ceccotti, Giuseppe Squillaci, Giorgio Testi, è superprimo con 244 mila euro, 27 mila spettatori e un totale di 268 mila euro.

Dopo “Sarò con te”, il film omaggio alla Napoli dello scudetto di un anno fa, è un altro film napoli-centrico. Ma l’incasso è notevole, non a caso ottenuto quando gioca la Roma, anche se si potrà vedere in sala solo questa settimana.

Vallo a spiegare ora agli osservatori stranieri che i napoletani vanno a vedere solo i film che li riguardano. Ma possono fare la differenza. E già penso all’accoglienza che potrà avere il nuovo film di Paolo Sorrentino, “Parthenope”, altro omaggio a Napoli e alle sue mitologie.

Liberato massacra le pore scimmie laziali, con tutte quelle aquile!, del kolossal “Il regno del pianeta delle scimmie” diretto da Wes Ball con scarsa inventiva (due ore e mezzo!), secondo con 107 mila euro, 14 mila spettatori e un totale di 263 mila euro.

Il nuovo horror americano “La profezia del male – Tarot” diretto da Anna Halberg e Spencer Gohen con Harriet Slater e Adain Bradley è terzo con 72 mila euro e 9 mila spettatori. Ha pessime critiche in America.

Il documentario prodotto da Aurelio De Laurentiis sullo scudetto del Napoli di un anno fa, “Sarò con te”, crolla al quarto posto con 65 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 1 milione 95 mila euro.

Solo quinto il pur potente “Challengers” di Luca Guadagnino con Zendaya che domina i due giovani tennisti bianchi Josh O’Connor e Mike Faist, 53 mila euro, 7 mila spettatori e un totale di 3 milioni 330 mila euro. In America naviga sui 32 milioni di dollari che diventano 55 globali. Ma ricordiamo che dovrebbe arrivare a 90 milioni di dollari.

Crolla davvero “The Fall Guy” sballatissima action-comedy diretta da David Leitch che non fa mai davvero ridere né davvero eccitare il pubblico, sesta con 32 mila euro, 4 mila spettatori e un totale di 1 milione 380 mila euro.

Con un budget spaventoso di 120 milioni ha incassato in America 34 milioni che diventano 71 globali. Se non si muove il mercato asiatico è un flop spaventoso.

Settimo posto per il gattone Garfield in “Garfield: una missione gustosa”, 17 mila euro, 3 mila spettatori e un totale di 1 milione 368 mila euro. Ottavo posto, al primo giorno di programmazione, per “Il gusto delle cose – La passion de Dodin Bouffant”, ritratto di un celebre cuoco ottocentesco diretto dal franco-vietnamita Tran Ahn Hung con Juliette Binoche e Benoit Magimel, malgrado i premi vinti a Cannes un anno fa, la spinta di Macron che lo ha scelto come candidato francese all’Oscar come miglior film straniero, 11 mila euro, 2 mila spettatori. E’ da vedere, vi avviso.

Nono posto per “Confidenza” di Daniele Luchetti con Elio Germano, 10.924 euro e un totale di 1 milione 480 mila euro. E decimo posto, con 10.781 euro, per il dramma al femminile “Mothers’ Instinct” di Benoit Delhomme con Janne Hathaway e Jessica Chastain. Che ha critiche non così esaltante.

