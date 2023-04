CIAK, MI GIRA - ANCHE NELLA MAGRISSIMA GIORNATA DI LUNEDÌ “SUPER MARIO BROS" FA IL SUO INCASSO CON 232 MILA EURO - SECONDO POSTO PER IL DIVERTENTE, TRASHISSIMO, “L’ESORCISTA DEL PAPA” - CIRO IPPOLITO MI PASSA LA PAGINA WIKIPEDIA DEL VERO PADRE AMORTH: “NEL 2012 DICHIARÒ CHE ‘CROZZA, ENGLARO, VENDOLA, FIORELLO E MONTI AGIVANO SOTTO L'INFLUENZA DEL DEMONIO E CHE IL PRESERVATIVO E LA TELEVISIONE FOSSERO INVENZIONI DI SATANA’". MI DOMANDO PERCHÉ NON LO ABBIANO FATTO INTERPRETARE A LUCA BARBARESCHI O A PINO INSEGNO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

nanni moretti il sol dell avvenire 2

Aspettando l'attesissima prima giovedì di "Il sol dell'avvenire" di Nanni Moretti, anche nella magrissima giornata di lunedì “Super Mario Bros – Il film”, il fortunato cartone animato della Illuminations che ha portato al cinema i trentenni ancora dipendenti dei videogiochi (lo stesso meccanismo del successo della serie “The Last of Us” alla fine, anche se con minor nostalgia), fa il suo incasso con 232 mila euro, 33 mila spettatori e un totalone di 13,5 milioni di euro che non si fermeranno certo qui.

russell crowe in l esorcista del papa

A livello globale “Super Mario Bros – Il film” è arrivato a 692 milioni di dollari, spazzando via i supereroi insetti di “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, ormai fermo a 474 milioni di dollari. Briciole. Mentre “John Wick 4” è terzo, nella classifica mondiale con 349 milioni di dollari. Secondo posto, non solo italiano, per il divertente, trashissimo, “L’esorcista del Papa” di Julius Avery con Russell Crowe un po’ appesantito che lotta contro i satanassi in lambretta con dotte metafore calcistiche. 98 mila euro con 33 mila spettatori e un totale italiano di 1 milione 185 mila euro.

russell crowe in l esorcista del papa 3

A livello globale è al 24° posto con 36 milioni di dollari. Ciro Ippolito, ormai fan del film e del personaggio di Crowe, mi passa la pagina wikipedia con le “controversie” del vero padre Amorth. “Nel 2012 dichiarò che ‘Maurizio Crozza, Beppino Englaro, Vendola, Fiorello e Monti agivano sotto l'influenza del demonio e che il preservativo e la televisione fossero invenzioni di Satana’. In altre occasioni, sostenne che la televisione italiana fosse guidata dalla massoneria.

russell crowe in l esorcista del papa 2

Nel 2013, durante un'intervista nella trasmissione La Zanzara, sostenne che l'omosessualità fosse di natura demoniaca: ‘Chi si proclama omosessuale è uno che agisce indubbiamente dietro suggerimento del demonio. Essere gay è un male contro natura’. Nella stessa intervista sostenne che alcuni politici erano posseduti dal demonio, e benedì invece Forza Italia. Sostenne che la sparizione di Emanuela Orlandi fosse stata legata da orge organizzate in Vaticano e che Satana doveva avere paura di lui”.

MATT DAMON AIR

Mi domando perché non lo abbiano fatto interpretare a Luca Barbareschi, sarebbe stato perfetto, o a Pino Insegno, magari in versione parodistica. Ma va bene anche Russell Crowe. Terzo posto, italiano, ieri per “Air – La storia del grande salto” con Ben Affleck e Matt Damon, 56 mila euro e un totale di 2, 2 milioni, Lo segue “John Wick 4” con Keanu Reeves con 28 mila euro e un totale di 5, 2 milioni.

ROCCO PAPALEO E GIORGIA - SCORDATO

“Scordato” di e con Rocco Papaleo, il campione italiano, è quinto con 20 mila euro, tremila spettatori stipati in 234 sale, 15 a sala, un totale di 380 mila euro. Insomma… E “Mia” di Ivano De Matteo con Edoardo Leo, il campione italiano pasquale, è settimo con 12 mila euro, duemila spettatori in 182 sale, 11 a sala, un totale di 555 mila euro. Vabbé…

