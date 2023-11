CIAK, MI GIRA - ANCHE DI MARTEDÌ, ANCHE CON SINNER-DJOKOVIC, “C’È ANCORA DOMANI”, RIESCE A ANDARE AVANTI PER LA SUA STRADA. IERI HA INCASSATO ALTRI 620 MILA EURO, PORTANDO 95 MILA SPETTATORI AL CINEMA PER UN TOTALE DI 14 MILIONI 79 MILA EURO. DI QUESTO PASSO ARRIVERÀ FACILMENTE AI 20 MILIONI. E POI SI VEDRÀ. COME AL SOLITO TESTACCIO RULES. “THE MARVELS” CON LE SUE RAGAZZE SUPEREROINE SPROFONDA AL SECONDO POSTO CON 110 MILA EURO, 15 MILA SPETTATORI E UN TOTALE DI 2 MILIONI 96 MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

c'e ancora domani 6

Anche di martedì, anche con Sinner-Djokovic, “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi, commedia iperfemminista in bianco e nero, riesce a andare avanti per la sua strada. Ieri ha incassato altri 620 mila euro, portando 95 mila spettatori al cinema per un totale di 14 milioni 79 mila euro. Di questo passo arriverà facilmente ai 20 milioni. E poi si vedrà. Come al solito testaccio rules.

The Marvels

“The Marvels” di Nia DaCosta con le sue ragazze supereroine sprofonda al secondo posto con 110 mila euro, 15 mila spettatori e un totale di 2 milioni 96 mila euro. Ancora più giù “Comandante” di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino in versione veneta, 59 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 2 milioni 768 mila euro.

killers of the flower moon 7

Quarto l’horror coi pupazzoni “Five Nights at Freddy’s” con 44 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di quasi 5 milioni, mentre “Trolls 3” è quinto con 32 mila euro, 5 mila spettatori e in totale di 1 milione 265 mila euro.Sesto “Killers of the Flower Moon” di Scorsese con 26 mila euro, 4 mila spettatori e un totale di quasi 5 milioni (4.946). “Io capitano” di Matteo Garrone è ottavo, credo grazie alla spinta delle proiezioni per le scuole con un totale di 4 milioni 113 mila euro. La riedizione di “Tre colori – Rosso” di Kieslowski è al decimo posto con 11 mila euro, 1.875 spettatori in 83 sale

