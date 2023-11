CIAK MI GIRA - BELLA GUERRA TRA IL PUBBLICO DEI GIOVANI E QUELLO PIÙ VECCHIO E TRADIZIONALISTA DEI GENITORI - IERI ERA STRAPRIMO IL FILM COI PUPAZZI ASSASSINI “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S” CON 613 MILA EURO, 79 MILA SPETTATORI. SECONDO POSTO PER “C’È ANCORA DOMANI” CON 341 MILA EURO, 51 MILA SPETTATORI. AL TERZO SALE “SAW X” CON 108 MILA EURO, 14.192. HA PIÙ SPETTATORI “COMANDANTE”, QUARTO. GLI ULTRASESSANTENNI NOSTALGICI CHE VANNO AL CINEMA IL POMERIGGIO PAGANO UN PO’ DI MENO, QUESTO SPIEGA L’INCASSO MINORE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

FIVE NIGHTS AT FREDDYS

Bella guerra tra il pubblico dei giovani, che spinge gli horror come “Five Nights at Freddy’s” e “Saw X” e, e il pubblico più vecchio e tradizionalista dei genitori, che spinge la commedia all’italiana, anzi testaccina, in simil-bianco e nero femminista “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi con un Valerio Mastandrea come marito baffuto che mena, e il bellico antisalviniano (ma non anti-sangiulianesco) sulle avventure del comandante della X-Mas che salva i nemici in mare e poi stipa tutti nel suo sommergibile con il cuoco napoletano che impara a fare le patatine fritte e suona il manolino, “Comandante” di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino e Massimiliano Rossi che fanno i veneti.

c'e ancora domani 6

Ieri era straprimo il film coi pupazzi assassini “Five Nights at Freddy’s” di Emma Tani con 613 mila euro, 79 mila spettatori e un totale in due giorni di 1 milione 842 mila euro. Secondo posto per “C’è ancora domani” della Cortellesi con 341 mila euro, 51 mila spettatori e un totale di 3 milioni 854 mila euro. Al terzo posto sale l’horror “Saw X” con 108 mila euro, 14.192 spettatori e un totale di 2 milioni 402 mila euro. Ha più spettatori, 15.166, ma meno incasso, 99 mila euro, “Comandante” di De Angelis con Favino, quarto, con un totale, in tre giorni di 726 mila euro. Gli ultrasessantenni nostalgici che vanno al cinema il pomeriggio fischiettando “rapidi, invisibili…” pagano un po’ di meno, questo spiega l’incasso minore.

killers of the flower moon 1

“Killers of the Flower Moon” è quinto con 74 mila euro, 10. 533 spettatori, un totale di 3 milioni 956 mila euro. Sesto posto per “Me contro te il film – Vacanze in Transilvania” con 63 mila euro, 10.161 spettatori, un totale di 3 milioni 748 mila euro- Solo settimo uno dei migliori film della stagione, “Anatomia di una caduta” di Justine Triet con Sandra Huller, giallo psicologico costruito sulla misteriosa caduta di un marito da una baita in montagna. Chi è stato? Il figlio quasi cieco, il cane, o la moglie o… 17 mila euro, 2.676 spettatori e un totale di 388 mila euro.

io capitano di matteo garrone

Ottavo posto per “Io capitano” di Matteo Garrone con 13 mila euro, 2.927 spettatori e un totale di 3.921 mila euro. Un passo dai 4 milioni di euro che penso sia il massimo che un film da festival o da buon circuito d’arte possa fare in Italia.

