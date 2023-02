CIAK, MI GIRA - BRR… SI GELA. TRA FREDDO E SANREMO VOGLIO PROPRIO VEDERE STASERA CHI ANDRÀ AL CINEMA. IERI INCASSUCCI-UCCI-UCCI ANCHE SENZA IL FESTIVAL. “GLI SPIRITI DELL’ISOLA” INCASSA 61 MILA EURO CON 10.247 SPETTATORI. E’ IL MEGLIO CHE I FILM DA OSCAR RIESCANO A FARE IN QUESTI GIORNI, AHIMÉ - "BUSSANO ALLA PORTA" È SECONDO CON 31 MILA EURO, “AVATAR 2” È TERZO CON 29 MILA EURO - NON CREDO CHE CON SANREMO IN ONDA GLI INCASSI POSSANO DAVVERO ANDARE ANCORA PIÙ GIÙ. ALMENO LO SPERO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

colin farrell the banshees of inisherin

Brr… si gela. Tra freddo e Sanremo voglio proprio vedere stasera chi andrà al cinema. Ieri incassucci-ucci-ucci anche senza Sanremo. “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh con Colin Farrell e Brendan Gleeson che fanno i duri irlandesi incassa 61 mila euro con 10.247 spettatori e un totale di 772 mila euro. E’ il meglio che i film da Oscar riescano a fare in questi giorni, ahimé. “Bussano alla porta”, il mystery di M. Night Shyamalan sull’apocalisse che sta bussando alla tua porta senza minimamente sapere chi tu sia è secondo con 31 mila euro, 4.834 spettatori e un totale di 454 mila euro.

zlatan ibrahimovic asterix e obelix il regno di mezzo

“Avatar 2” è terzo con 29 mila euro e un totale di 43, 9 milioni di euro. Quarto posto per il campione italiano, “Il primo giorno della mia vita” di Paolo genovese con Toni Servillo e Margherita Buy, 28 mila euro per un totale di 1,6. “Babylon” di Demian Chazelle è quinto con 22 mila euro e un totale di 2, 1 milioni. Il campione francese, “Asterix e Obelix – Il regno di mezzo” con Guillaume Canet e Gilles Lellouche non supera il sesto posto con 21 mila euro e un totale di 485 mila euro.

everything everywhere all at once 5

In Francia, questo weekend, non solo è primo, ma è arrivato a 1 milione 637 mila biglietti con 772 sale, superando questa settimana “Avatar2”, “Babylon” e “Bussano alla porta”, che non è piaciuto ai francesi. Nelle top ten italiana di ieri troviamo un altro film in corsa per l’Oscar, “Everyhting Everywhere All At Once” con Michelle Yeoh, ottavo con 18 mila euro e un totale di 695 mila euro e al decimo posto vi segnalo l’ottimo noir con femme fatale “Decision to Leave” di Park Chan – wook. Non credo che con Sanremo in onda gli incassi possano davvero andare ancora più giù. Almeno lo spero…

