Marco Giusti per Dagospia

Ce lo ricorderemo questo Natale con le sale vuote o mezze vuote. Ieri a vedere “Illusioni perdute” di Xavier Giannoli, ottimo film tratto dalle opere di Balzac già visto a Venezia, eravamo in cinque al cinema Mignon di Roma. C’era più gente a casa mia, insomma… Anche “Spider-Man: No Way Home”, che ormai naviga in tutto il mondo sulla cifra tonda del miliardo di dollari, primo incasso in assoluto, ieri in Italia incassava solo 573 mila euro per un totale di 15,7 milioni con 2 milioni di spettatori.

Pur nel disastro natalizio, gli esercenti e i distributori se lo ricorderanno a lungo, la commedia con Siani e De Sica “Chi ha incastrato Babbo Natale?” scala per la prima volta il box office e arriva al secondo posto con 241 mila euro e un totale di 1,2 milioni, “House of Gucci” è terzo con 217 e un totale di 2,6, “Diabolik” quarto con 150 mila euro e un totale di 1,3, “Sing 2 – sempre più forte” solo quinto, segno che i bambini sono rimasti a casa, con 98 mila euro e un totale di 515 mila euro. Seguono “7 donne e un mistero” di Alessandro Genovesi, remake italiano del celebre film di François Ozon, 89 mila euro, “Supereroi” di Paolo Genovese 48 mila euro, “West Side Story” di Steven Spielberg 34 mila euro, “Il capo perfetto” 19 mila euro, “Encanto” 11 mila euro, ma è uscito da due giorni su Disney+. “Illusioni perdute” naviga al 13° posto con 2.397 euro. Aiuto!

In streaming, ieri mi sono visto su Amazon il tedesco “I’m Your Man” di Maria Schrader, uno dei 15 film scelti dall’Academy come miglior film straniero, e ve lo consiglio perché è una commedia divertente e profonda non solo sulla sessualità femminile, che vede una ricercatrice universitaria berlinese, single e non più giovanissima, Maren Eggert, che deve convivere per tre settimana con un bel robot inglese, Dan Stevens, costruito esattamente sui suoi bisogni e i suoi sentimenti.

Lo accetta? Non lo accetta? E lui come si comporta? E’ una rivisitazione molto intelligente, al femminile, di un tema molto studiato al maschile con le donne robot costruite per piacere al maschio. Mi sono anche visto, su Netflix, il politico-satirico “Don’t Look Up!” di Adam McKay con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet, bravi astrofisici del Michigan che scoprono che una cometa sta per abbattersi sulla terra e ci restano solo 60 giorni per cercare di deviarne il percorso.

Solo che quando un potente tycoon dei cellulari alla Steve Jobs, Mark Rylance, scopre che nella cometa, che ha un diametro di 10 chilometri, ci sono tutti i materiali che servono per la costruzione di computer e cellulari, la presidentessa degli Stati Uniti, Meryl Streep, decide di non fare esplodere più il meteorite, ma di cercare di estrarre i suoi ricchi elementi. Visto nella pandemia, è un pasticciato ma curioso film pieno di star, ci sono anche Cate Blanchett come giornalista d’assalto e Thimothée Chalamet come giovane rivoluzionario evangelico, dove si punta il dito su un sistema che seguita a pensare ai propri interessi e non sa vedere quali siano i veri problemi del mondo né sa più come affrontarli.

Il personaggio del miliardario che controlla la Casa Bianca è qualcosa di nuovo come cattivo, ma anche Meryl Streep e suo figlio capo di gabinetto del presidente, Jonah Hill, sono perfetti. Non funziona molto, invece, Di Caprio con la barbetta in un ruolo alla Tom Hanks, da uomo medio americano con moglie molto poco glamour che cerca goffamente di riportarselo a casa dopo che è scappato con Cate Blanchett. Divertente, ma non granché.

