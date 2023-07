CIAK, MI GIRA - CI VOLEVA "BARBIE", CON MARGOT ROBBIE E IL SUO MONDO ROSA, PER SVEGLIARE IL PUBBLICO DI MEZZO MONDO E RIPORTARLO AL CINEMA. PERFINO IN ITALIA IERI AL SUO PRIMO GIORNO DI PROGRAMMAZIONE SI PORTA A CASA UN INCASSO DI 2 MILIONI 140 MILA EURO LASCIANDO TOM CRUISE E IL SUO KOLOSSAL "MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONIG PART ONE" TERRIBILMENTE DISTANZIATO CON 132 MILA EURO. NEANCHE FOSSE UN FILM ITALIANO - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

barbie margot robbie

Ci voleva "Barbie" di Greta Gerwig con Margot Robbie e il suo mondo rosa per svegliare il pubblico di mezzo mondo e riportarlo al cinema. Perfino in Italia ieri al suo primo giorno di programmazione "Barbie" e il suo femminismo pop si portano a casa un incasso di 2 milioni 140 mila euro con 284 mila spettatori appassionati e lasciando Tom Cruise e il suo kolossal "Mission: Impossible - Dead Reckonig Part One" terribilmente distanziato con 132 mila euro. Neanche fosse un film italiano.

MISSION IMPOSSIBLE Dead Reckoning PARTE 1.

Devo dire che il mio amico Ciro Ippolito me lo aveva preannunciato vedendo il film al primo spettacolo, incredibilmente pieno a Roma. Gli è pure piaciuto parecchio. In America dove "Barbie" corre nello stesso giorno di "Oppenheimer" di Christopher Nolan, e i film sono usciti ieri, le previsioni degli analisti per il weekend sono di 100 milioni di dollari per "Barbie" e di 50 per "Oppenheimer", che dura tre ore e non ha certo lo stesso richiamo popolare di "Barbie".

Sound of Freedom

E costa 100 milioni di dollari e non 290 come Indiana Jones e Mission Impossible. In Francia, dove è uscito in 665 copie, "Barbie" è stato visto da 358 mila spettatori, mentre "Oppenheimer" con 668 sale da 158 mila spettatori portando così mezzo milioni di francesi al cinema. In Brasile incassa al primo giorno 5,8 milioni.

Ora il problema sarà farceli durare questi due film per chissà quanto tempo visto che la risposta delle majors allo sciopero di attori e sceneggiatori sarà di spostare i grandi film dell'autunno come "Dune 2" al 2025. Un ricatto, insomma, per spingere i sindacati a trattare. Intanto vedete "Barbie" e non protestate. Da notare che il trumpiano “Sound of Freedom" con Jim Caveziel a caccia di pedofili, ha raggiunto la bellezza di 100 milioni di dollari.

