Marco Giusti per Dagospia

c'e ancora domani 6

Ci siamo. Il cinema italiano, anzi romano, anzi testaccino, si risveglia e la commedia iperfemminista e neo-neo-neorealista alla Luigi Zampa “C’è ancora domani” diretta e interpretata da Paola Cortellesi che ci ricorda di quando le donne italiane andarono a votare balza in testa alla classifica con un incasso, ieri, di 551 mila euro, ben 77 mila spettatori in 466 sale, per un totale di 918 mila euro.

saw x

Bel risultato per un film girato in bianco e nero, anche se non in 35 mm, con un Valerio Mastrandrea marito con la mano pesante e una Emanuela Fanelli fruttarola di gran divertimento, che è stato appena presentato con successo al Rome Film Fest e ha ricevuto tre premi.

Supera così il potente “Saw X”, ultimissimo sequel di una saga molto amata dagli spettatori più giovani, che si ferma ieri a 404 mila euro con 48.932 spettatori e un totale di 987 mila euro. Non molto più in basso troviamo anche “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese con Di Caprio, De Niro e Lily Gladstone con 382 mila euro, 48.750 spettatori, quindi quasi quanto quelli di “Saw X”, e un totale di 2 milioni 915 mila euro.

killers of the flower moon 14

E il film per bambini “Me contro te Il Film – Vacanze in Transilvania” con Sofì e Luì, i due youtuber siciliani, con 299 mila euro, 44 mila spettatori e un totale di 2 milioni 811 mila euro. Bisogna vedere ora quale di questi film, che dovrebbero avere un tipo di pubblico completamente diverso, donne - giovani – misto/adulti – ragazzini, funzionerà meglio nei prossimi giorni.

me contro te vacanze in transilvania 1

Può essere che “C’è ancora domani” sia troppo romano e cada dopo i primi giorni di incassi o piacerà anche alle donne del nord? Se “Saw X” ha un target molto preciso, “Killers” è molto visto, a sorpresa, da un pubblico giovane.

Cosa che, malgrado il film duri 3 ore e mezzo, e abbia quindi meno spettacoli lo può sostenere parecchio anche nelle feste. Ci sembra invece che il nuovo episodio di “Me contro te” non piaccia come i precedenti, anche se è già sui 3 milioni di incasso.

anatomia di una caduta

Al quinto posto con 80 mila euro, 11 mila spettatori e un totale di 127 mila euro troviamo invece il bellissimo “Anatomia di una caduta” di Justine Triet con Sandra Huller, fresco di Palma d’Oro a Cannes, che vanta una costruzione da psycho-thriller niente male e piacerà parecchio al pubblico femminile.

assassinio a venezia. 8

Al sesto posto risale “Assassinio a Venezia” di e con il baffuto Kenneth Branagh con 70 mila euro e un totale di 8 milioni 320 mila euro. Settimo con 66 mila euro e un totale di 117 mila euro il thriller "Retribution" con Liam Neeson chiuso in una macchina con bomba che può scoppiare da un momento all’altro.

l ultima volta che siamo stati bambini claudio bisio

Scivola all’ottavo posto il film di Claudio Bisio “L’ultima volta che siamo stati bambini”, 63 mila euro e un totale di 1,1 milioni e al nono “Dogman” di Luc Besson con 53 mila euro e un totale di 1, 1 milioni. In America ha fatto il botto al primo giorno di programmazione con 39 milioni di dollari l’horror per ragazzi “Five Nights at Freddy’s” prodotto da Jason Blum e diretto da Emma Tammi con Josh Hutcherson, Elizabeth Lail e Pieper Rubio tutto ambientato in una sorta di ristorante, Freddy’s, dove si muovono dei pupazzi assassini alla Megan. Brrrr….

