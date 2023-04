10 apr 2023 11:40

CIAK, MI GIRA - COME C’ERA DA ASPETTARSI “SUPER MARIO BROS” STRAVINCE IN AMERICA E IN TUTTO IL MONDO DIVENTANDO ADDIRITTURA IL FILM DELL’ANNO PER I GIORNALI AMERICANI. DA NOI È RIGOROSAMENTE PRIMO ANCHE A PASQUA: HA INCASSATO 1 MILIONE 233 MILA EURO, ARRIVANDO A UN TOTALE DI 6 MILIONI 972 MILA EURO. PER IL MERCATO ITALIANO È UNA BOMBA. LA COSA INCREDIBILE SONO I CINQUE FILM NAZIONALI CHE CHIUDONO CON RISULTATI MODESTI, SE NON MODESTISSIMI. SEGNO DI QUANTO POCO INTERESSE ABBIANO RISCOSSO IN QUESTI GIORNI FESTIVI… - VIDEO