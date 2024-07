27 lug 2024 09:40

CIAK, MI GIRA! - COME VA "DEADPOOL & WOLVERINE” IN QUESTA ESTATE PIENA DI FILMONI AMERICANI PER RAGAZZINE CHE RIPORTANO I MASCHIETTI AL CINEMA? - IN ITALIA IERI HA INCASSATO 1.131 MILIONI DI EURO CON 140 MILA SPETTATORI, DEVO DIRE CHE C'ERA LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLE OLIMPIADI IN ALTERNATIVA CHE PUÒ AVERGLI DATO NOIA - DALLE ANTEPRIME AMERICANE ARRIVANO 38 MILIONI DI DOLLARI E SI PROSPETTA UN WEEKEND DA 190-200 MILIONI… - VIDEO