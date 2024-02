CIAK, MI GIRA! - CONTINUA LA GUERRA IN TESTA ALLA CLASSIFICA ITALIANA TRA LA COMMEDIA SPORCACCIONA “TUTTI TRANNE TE” E IL FORTE FILM D’AUTORE ULTRACANDIDATO AGLI OSCAR “POOR THINGS” - IERI ERA IN TESTA “TUTTI TRANNE TE” CON 355 MILA EURO E 43 MILA SPETTATORI E “POOR THINGS” CON 339 MILA EURO, PIÙ SPETTATORI PERÒ, 44 MILA - IN TUTTO QUESTO, ASPETTANDO GLI OSCAR, AI GOYA 2024, GLI OSCAR SPAGNOLI, ARRAFFA BEN 12 PREMI, “LA SOCIETÀ DELLA NEVE”, CHE TROVATE SU NETFLIX… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

tutti tranne te 8

In barba alla finale di Sanremo, continua la guerra in testa alla classifica italiana tra la commedia sporcacciona “Tutti tranne te” con Sydney Sweeney e Glen Powell e il forte film d’autore ultracandidato agli Oscar “Poor Things” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone. Ieri era in testa “Tutti tranne te” con 355 mila euro, 43 mila spettatori in 398 sale per un totale 4,7 milioni di euro. Il totale globale è di ben 153 milioni. Secondo “Poor Things” con 339 mila euro, più spettatori però, 44 mila, in più sale, 527, per un totale di 5,8 milioni.

emma stone mark ruffalo poor things povere creature 2

Al terzo posto tropviamo, un bel po’ distanziato “I soliti idioti 3 – Il ritorno” di Biggio&Mandelli con 150 mila euro, 18 mila spettatori in 255 sale per un totale di 3, 5 milioni. Sta andando più che bene. Quarto posto per il cartone animato per i più piccoli “Sansone e Magot”, 126 mila euro, 18 mila spettatori in 368 sale per un totale in tre giorni di 153 mila euro.”Perfect Days” di Wim Wenders è quinto con 106 mila euro, ancora con 253 sale, per un totale di 54, 6 milioni di euro.

il gatto di argylle la super spia

Non funziona nemmeno nella sua seconda settimana il kolossal da 200 milioni di dollari di budget “Argylle” di Matthew Vaughn con Byce Dallas Howard e Henry Cavill, sesto con 92 mila euro, per un totale di 621 mila euro. Il totale globale è di 41 milioni. Ahi. Seguono “The Holdovers” di Alexander Payne con Paul Giamatti, 78 mila euro e un totale di 1, 7 milioni, “Dieci minuti” di Maria Sole Tognazzi con Barbara Ronchi, 61 mila euro, “Pare parecchio Parigi” di Pieraccioni con Chiara Francini, 53 mila euro. Al decimo posto appare la riedizione di “Dune” di Denis Villeneuve, con 50 mila euro e un totale, in fondo modesto rispetto al budget, di 7, 4 milioni. Vedrete invece come funzionerà “Dune 2” a fine febbraio.

la societa della neve

All’11° posto la new entry “il colore viola”, versione musical del bellissimo film di Steven Spielberg, 49 mila euro. In tutto questo, aspettando gli oscar, ai Goya 2024, gli oscar spagnoli, arraffa tutto, ben d12 premi, “La società della neve” di Juan Anton Bayona, spettacolare ricostruzione della tragedia delle Ande. E vince il premio come miglior film straniero ”Anatomia di una caduta” di Justine Triet. Trovate il primo su Netflix e il secondo su Amazon.

