Marco Giusti per Dagospia

Al loro primo giorno di uscita grande è la battaglia tra il potente “Killers of the Flower Moon”, tre ore e mezzo di grande cinema diretto dall'ottantenne Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, 200 milioni di dollari di budget, primo ieri con 218 mila euro, 30 mila spettatori, contro il nuovo campione italiano sbarazzino “Me contro te Il Film – Vacanze in Transilvania”, secondo con 189 mila euro, 28 mila euro e un totale, con le anteprime, di 257 mila euro, forte della presa in giro pesante di Fiorello e Biggio.

Mi dice Ciro Ippolito che ieri, alla prima proiezione dell’Adriano in sala 1 alle 15, a vedere il film di Scorsese c’erano 20 spettatori fedelissimi. Ma apriva anche l’Eden, rinnovato, e lo dava in due sale piccole.

Al terzo posto troviamo “Io capitano” di Matteo Garrone con 44 mila euro, 8600 spettatori e un totale di 3 milioni 510 mila euro.

Quarto posto per il film-concerto “Taylor Swift The Eras Tour” con 40 mila euro, 2 mila spettatori che pagano il biglietto 20 euro, e un totale di 788 mila euro.

Quinto è “Dogman” di Luc Besson, versione queer di “Joker”, ma anche di “Willard e i topi” di Daniel Mann, con 37 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 677 mila euro. Scende al sesto posto l’horror “L’esorcista – Il credente” di David Gordon Green con 35 mila euro, 30 mila spettatori e un totale di 2, 4 milioni di euro.

