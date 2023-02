CIAK, MI GIRA - IERI, ALLA FACCIA DELLA TERZA GIORNATA DI SANREMO E DEL CULO DI VICTORIA, C’È CHI È ANDATO AL CINEMA E BEN 12 MILA SPETTATORI SONO TORNATI A VEDERE “TITANIC” DI JAMES CAMERON NELLA VERSIONE 3D PER IL 25° ANNIVERSARIO, AL PRIMO POSTO CON 120 MILA EURO - AL SECONDO TROVIAMO LA NEW ENTRY “MAGIC MIKE – THE LAST DANCE”, CHE VOGLIO ASSOLUTAMENTE VEDERE, ALTRO CHE PAOLA E CHIARA. IL DISTACCO È ENORME, VISTO CHE INCASSA SOLO 38.796 EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

titanic 5

Ieri, alla faccia della terza giornata di Sanremo, di Gianni Morandi che canta “Fatti mandare dalla mamma”, del culo di Victoria, c’è chi è andato al cinema. E ben 12 mila spettatori sono tornati a vedere “Titanic” di James Cameron nella versione 3D del 25° anniversario. “Titanic” è quindi al primo posto con 120 mila euro. Al secondo posto troviamo la new entry “Magic Mike – The Last Dance” di Steven Soderbergh con Channing Tatum e Salma Hayek Pinault, che voglio assolutamente vedere, altro che Paola e Chiara. Il distacco da “Titanic”, però, è enorme, visto che incassa solo 38.796 euro e porta in sala 5.428 spettatori.

BUSSANO ALLA PORTA 5

Terzo posto per “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh con Colin Farrell e Brendan Gleeson, 38.132 euro con 6.121 spettatori e un totale di 936 mila euro. E’ l’unico film che ha un passa parola fortissimo. Quarto posto per un’altra new entry, “Tar” di Todd Field con Cate Blanchett direttrice d’orchestra e predatrice di belle e giovani ragazze, 19.928 euro, 3261 spettatori. Pochino. Quinto posto per il bel thriller-mystery di M. Night Shyamalan “Bussano alla porta” con 19.200 euro, 2.901 spettatori e un totale di 537 mila euro.

marcel the shell with shoes on 2

Seguono “Avatar: la via dell’acqua”, 13.736 euro e un totale di 44 milioni, “Il primo giorno della mia vita” con 13.007 euro e un totale di 1,7 milioni, “Asterix & Obelix : Il regno di mezzo” di Guillaume Canet con 10 mila euro e un totale di 538 mila euro. Non vedo, tra i primi dieci, lo stupendo, poetico “Marcel the Shell” di Dean Fleischer Camp, incredibile film di animazione (ver0+stop motion) dedicato alla vita di una conchiglia che vive in una casa con la nonna, che ha loce di Isabella Rossellini, candidato all’Oscar per il Miglior Film d’Animazione (sì, lo preferisco al “Pinocchio” di Guillermo Del Toro), che ho visto ieri sera alle 20 al Lux di Roma, regalandomi uno sconto benefico sulla terza puntata di Sanremo. Eravamo una decina di spettatori. Ve lo consiglio davvero. E portateci i bambini.

titanic 3 marcel the shell with shoes on 1 asterix e obelix – il regno di mezzo zlatan ibrahimovic asterix e obelix il regno di mezzo asterix e obelix – il regno di mezzo vincent cassel marion cotillard asterix e obelix – il regno di mezzo IL FINALE DI TITANIC Il primo giorno della mia vita il primo giorno della mia vita 44 Il primo giorno della mia vita JAMES CAMERON TITANIC BUSSANO ALLA PORTA Bussano alla porta colin farrell the banshees of inisherin 3 the banshees of inisherin BUSSANO ALLA PORTA AVATAR THE WAY OF WATER avatar way of water james cameron e sam worthington una ripresa di avatar the way of water effettuata sotto l acqua BUSSANO ALLA PORTA colin farrell the banshees of inisherin colin farrell the banshees of inisherin 2 colin farrell the banshees of inisherin 1 titanic 11 magic mike the last dance 4 tar di todd field 8 tar di todd field 7 tar di todd field 5 magic mike the last dance 3 magic mike the last dance 2 tar di todd field 9 titanic