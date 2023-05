CIAK, MI GIRA - IERI “GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3” È VOLATO ALTO NEGLI SCHERMI ITALIANI INCASSANDO 1 MILIONE 343 EURO - INUTILE DIRE CHE SPINGE IN BASSO IN CLASSIFICA “SUPER MARIO BROS – IL FILM” - TERZO POSTO PER IL CAMPIONE ITALIANO “IL SOL DELL’AVVENIRE” DI NANNI MORETTI CON 116 MILA EURO, MI SEMBRA CHE SIA A FINE CORSA, MA POTREI SBAGLIARMI. LA PRESENZA DEL FILM A CANNES POTREBBE PORTARLO A 4-5 MILIONI, ANCHE SE MI SEMBRA STRANO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

i guardiani della galassia vol. 3.

Ieri “Guardiani della Galassia vol. 3” di James Gunn con Rocket, Gamora e tutta la banda è volato alto negli schermi italiani incassando 1 milione 343 euro e portando al cinema 170.581 spettatori con 495 schermi, quindi 344 spettatori a sala, arrivando a un totale di 3.527 euro in quattro giorni. Al suo primo giorno sugli schermi americani incassa la bellezza di 48 milioni di dollari in 4.450 sale. Altri 8, 5 milioni di dollari vengono dal suo primo giorno in Cina, dove segna il ritorno di fiamma della Marvel col pubblico cinese. In totale dai mercati esteri è già arrivato a 83 milioni di dollari.

nanni moretti il sol dell avvenire 4

Inutile dire che spinge in basso in classifica “Super Mario Bros – Il film” della Nintendo, che sembra aver quasi finito la sua carica di successo. In Italia è secondo ieri con 152 mila euro, 20.542 spettatori in 340 sale, 60 spettatori a sala, e un totale di 19 milioni 157 mila euro. Terzo posto per il campione italiano “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti con 116 mila euro, 16.199 spettatori in ben 457 sale, 35 a sala, e un totale di 3.074. Mi sembra che sia a fine corsa, ma potrei sbagliarmi, vista la presenza del film a Cannes, che potrebbe portarlo a 4-5 milioni. Anche se mi sembra strano.

la quattordicesima domenica del tempo ordinario 1

Bisogna vedere se nelle prossime settimane riuscirà a farsi avanti qualche altro film italiano, senza fare sparate alla Genny Sangiuliano, francamente non si può negare al pubblico la presenza di un film italiano in sala oltre al “film unico” di Moretti. Quarto posto in classifica per “La casa – Il risveglio del male” con 86 mila euro e un totale di 2, 5 milioni. Al quinto posto troviamo il nuovo film di Pupi Avati “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” con Gabriele Lavia e Edwige Fenech che girano nel centro di Bologna, 85 mila euro, 12.770 spettatori in ben 297 sale, cioè 42 spettatori a schermo, pochi, ma più di quelli del film di Moretti, un totale miserello di 142 mila euro. Non è certo un successo.

joaquin phoenix in beau ha paura 7

Sesto posto per “Mon crime – La colpevole sono io” di François Ozon con 39 mila euro, 5.691 spettatori e un totale di 537 mila euro. Mentre noto che “Suzume” scende all’11° posto con 23 mila euro e un totale di 580 mila euro, e “Beau ha paura” di Ari Aster al 13° con solo 17 mila euro e un totale di 363 mila euro, davvero nulla, la bella new entry irlandese “Creature di Dio” della coppia di registe Saela Davis e Anna Rose Holmer con Emily Watson, Paul Mescal, Aisling Franciosi, passato a Cannes un anno fa, giace al 19° posto con 5.571 euro di incasso, 926 spettatori e un totale di 10,545 euro. Sarà meglio vederlo in tv?

