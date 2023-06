CIAK, MI GIRA - GLI INCASSI DI IERI? BASSINI. COME SEMPRE NEI GIORNI FERIALI. VANNO BENE SOLO I FILM AMERICANI. IN CONTROTENDENZA RISPETTO AGLI INCASSI DI MEZZO MONDO, NELLO SCONTRO TRA “SPIDER-MAN ACROSS THE SPIDER-VERSE” E “LA SIRENETTA” IN VERSIONE AFRO-LIVE-MUSICARELLO, IN ITALIA VINCE “LA SIRENETTA”, 248 MILA EURO CONTRO 234 MILA - FACCIO NOTARE CHE IN FRANCIA STA ANDANDO BENE, FRA TANTI FILM FRANCESI PRESENTATI A CANNES, IL NOSTRO “L’ULTIMA NOTTE DI AMORE”. BENE COSÌ… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

spider man – across the spider 6

Gli incassi di ieri? Bassini. Come sempre nei giorni feriali. Vanno bene solo i film americani. In controtendenza rispetto agli incassi di mezzo mondo, nello scontro tra “Spider-Man Across the Spider-Verse”, versione animata di Spider-Man, e “La sirenetta” in versione afro-live-musicarello, vince “La sirenetta”. Ieri ha incassato 248 mila euro portando al cinema 36 mila spettatori, con un totale di 8, 9 milioni di euro contro i 234 mila euro, 33 mila spettatori e un totale di 2, 8 milioni di “Spider-Man”.

transformers – il risveglio 5

Al terzo posto troviamo “Fast X”, il giocattolone di Louis Leterrier con Vin Diesel e Jason Statham, 70 mila euro con 9.652 spettatori e un totalone di 11 milioni di euro. Il podio dei primi tre film dovrebbe cambiare però, perché oggi arriva nelle sale italiane il nuovo “Transformers – Il risveglio” prodotto da Michael Bay e diretto da Steven Caple Jr con Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe con le voci di Peter Cullen, Peter Dinklage, Pete Davidson, Ron Pearlman, Michelle Yeoh. Non fa per me. Lo ammetto ne ho visti un paio e mi sono sempre addormentato. Troppo fracassoni.

rapito di marco bellocchio 1

Ieri in Francia, dove “Transformers” è uscito martedì, però, era terzo dietro a “Spider-Man” e “La sirenetta”. Quindi dobbiamo vedere se anche in Italia c’è tutta questa attesa. Quarto posto nel box italiano ieri per “Rapito” di Marco Bellocchio, 39 mila euro e un totale di 1 milione 135 mila euro.’Na fatica… Bellocchio lo abbiamo visto andare ieri sera perfino da Floris assieme a uno scatenato Bersani che gli ha fatto da ottima spalla. Sembrava anche particolarmente divertito.

denti da squalo 3

Al quinto posto troviamo l’horror “The Boogeyman” con 37 mila euro e un totale di 465 mila euro, poi “I guardiani della Galassia vol 3” con 19 mila euro e un totale di 10 milioni. Settimo posto per il film di squali “Denti da squalo”, 15 mila euro e un totale, su due giorni di 34 mila euro. Nono posto per “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti che resiste eroicamente con 4.211 euro e 742 fedelissimi spettatori e un totale di 3 milioni 866 mila euro.

pierfrancesco favino l ultima notte di amore

Faccio notare che in Francia non solo sta andando bene, fra tanti film francesi presentati a Cannes, il drammone femminista “L’amour et les forets” di Valerie Donzelli con la povera Virginia Efira che si accorge di aver sposato un uomo violento e sbagliato, che l’ha chiusa in provincia e la massacra con gelosie e prepotenze di ogni tipo, quinto posto, ma si sta muovendo, appena uscito ieri assieme a “Transformers”, anche il nostro “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, ribattezzato “La dernier nuit a Milan”. Bene così.

