CIAK, MI GIRA! - INCASSI PIUTTOSTO MAGRI COME OGNI LUNEDÌ: “C’È ANCORA DOMANI" E' PRIMO CON 391 MILA EURO. MA LA NOTIZIA È CHE IL FILM È STATO VENDUTO GIÀ IN 18 PAESI. UN’OTTIMA NOTIZIA, ANCHE SE TEMO CHE VERRÀ VISTO COME UNA COMMEDIA SULL’ITALIA DI SEMPRE, COMPRESA QUELLA MELONIANA DI OGGI - “ROMA SANTA E DANNATA”, IL DOCUFILM MIO E DI DAGO DIRETTO E FOTOGRAFATO DA DANIELE CIPRÌ SI VEDRÀ DOMANI SERA AL "MASSIMO" DI TORINO ACCOMPAGNATO DAGLI AUTORI. LA PRIMA A NAPOLI È PREVISTA PER IL 28 NOVEMBRE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

c'e ancora domani 6

Più che gli incassi, piuttosto magri come ogni lunedì, anche se “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi è saldamente primo con 391 mila euro e un totale di 19 milioni 330 mila euro, e potrebbe, sì, arrivare ai 28 milioni di “Oppenheimer” e più difficilmente ai 32 milioni di “Barbie”, la notizia del giorno è che il film della Vision è stato venduto già in 18 paesi. In sé è un’ottima notizia, anche se temo che non verrà visto come un film storico sull’Italia del Dopoguerra o come sofisticato gioco sul Neo-realismo Rosa alla Luciano Emmer o alla Luigi Zampa, ma piuttosto come commedia sull’Italia di sempre, compresa quella meloniana di oggi.

c'e ancora domani 3

E non aiuta certo a dare un’immagine diversa del paese la cronaca tragica dei femminicidi di questi giorni. Detto questo, Testaccio Rules All Around the World. Ovviamente. E confesso che se fossi un distributore, vista la voglia che c’è di cinema al femminile sull’Italia patriarcale, proverei anche a dare in sala la nuova versione de “La storia” di Elsa Morante diretta per la tv da Francesca Archibugi con Jasmine Trinca e Valerio Mastandrea in versione buona, fa l’oste, anche se è ambientato più a San Lorenzo che a Testaccio.

The Marvels

“Hunger Games La ballata dell’usignolo e del serpente” di Francis Lawrence con Rachel Zegler e Tom Blyth è secondo con 166 mila euro e un totale di 2, 5 milioni di euro, mentre fa il suo esordio al terzo posto con 71 mila euro e 6.780 spettatori il documentario “Dallamericaruso – Il concerto perduto”, documentario di Walter Veltroni distribuito dalla Nexo. “The Marvels” di Nia Da Costa precipita così al quarto posto, dietro il film di Veltroni!, con 33 mila euro, 5.191 spettatori e un totalino di solo 2,8 milioni di euro. Per un film di supereroi dal budget di 220 milioni di dollari non è una buona notizia.

thanksgiving

"Thanksgiving" di Eli Roth è quinto per 28 mila euro e un totale di 385 mila euro. Pochino. "The Old Oak” di Ken Loach è sesto con 27 mila euro e un totale di 393 mila euro. Seguono i film dei registi maschi italiani lanciati a Venezia, “Comandante” di Edoardo De Angelis con 19 mila euro e un totale di 3, 2 milioni e “Io capitano” di Matteo Garrone con 14 mila euro e un totale di 4, 1 milioni. “Trolls 3” senza i bambini del sabato e della domenica crolla al nono posto con 13 mila euro di incasso e un totale di 1, 8 milioni, mentre “Dream Scenario” di Kristoffer Borgli con Nicolas Cage è decimo con 12 mila euro e un totale di 136 mila euro.

ROMA SANTA E DANNATA - TRAILER

dago e marco giusti in roma santa e dannata 1

Per tutti gli interessati, “Roma santa e dannata”, il docufilm mio e di Dago diretto e fotografato da Daniele Ciprì si vedrà domani sera al cinema Massimo di Torino accompagnato dagli autori come anteprima o antipasto del Torino Film Festival diretto da Steve Della Casa che aprirà venerdì 24 novembre. La prima a Napoli è invece prevista la sera del 28 novembre.

c e ancora domani paola cortellesi thanksgiving vladimir luxuria roma santa e dannata 1 dago e marco giusti NEL DOCU-FILM ROMA SANTA E DANNATA thanksgiving c'e ancora domani 1 roma santa e dannata dago e marco giusti in roma santa e dannata 3 dago al trucco roma santa e dannata sandra milo roma santa e dannata 3 marco giusti sul set di roma santa e dannata marco giusti e dago roma santa e dannata. 3 vladimir luxuria roma santa e dannata 2 dago e marco giusti roma santa e dannata dago e marco giusti roma santa e dannata dago in roma santa e dannata 1 thanksgiving paola cortellesi c e ancora domani 2 hunger games la ballata dell’usignolo e del serpente 4 The Marvels the marvels The Marvels The Marvels The Marvels hunger games la ballata dell’usignolo e del serpente 1 hunger games la ballata dell’usignolo e del serpente 2 paola cortellesi c e ancora domani 3 c'e ancora domani 2