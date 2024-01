CIAK, MI GIRA! - CON GLI INCASSI DI SABATO E DOMENICA, “POOR THINGS – POVERE CREATURE!” CON EMMA STONE CREATURA DI FRANKENSTEIN RILETTA IN SALSA IPERFEMMNISTA VINCE, ANCHE SE DI UN SOFFIO, SUL DIVERTENTE “I SOLITI IDIOTI 3 – IL RITORNO”, CHE CI AVEVA UN PO’ ILLUSO NEI SUOI PRIMI DUE GIORNI DI USCITA. MINCHIA! FIGA! PORCO DIGHEL! MA CI SI PUÒ DIR CONTENTI ANCHE COSÌ - E ORA NON RIMANE CHE UNA SETTIMANA PRIMA DELL’ARRIVO DEL CICLONE SANREMO CHE FARÀ SCOMPARIRE GLI SPETTATORI DALLE SALE...- VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

emma stone mark ruffalo poor things povere creature 2

Con gli incassi di sabato e domenica, “Poor Things – Povere creature!” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone Creatura di Frankenstein riletta in salsa iperfemmnista vince, anche se di un soffio, sul divertente nuovo film di Biggio&Mandelli, “I soliti idioti 3 – Il ritorno”, che ci aveva un po’ illuso nei suoi primi due giorni di uscita. Minchia! Figa! Porco Dighel! Ma ci si può dir contenti anche così.

i soliti idioti 3 – il ritorno

“Poor Things” arriva così a un totale di 1 milione 989 mila euro, ieri era 715 mila euro con 96 mila spettatori in 552 sale, mentre “I soliti idioti 3” a un totale di 1 milione 943 mila euro, siamo lì…, e ieri incassava 554 mila euro con 68 mila spettatori in 358 sale. Evidentemente Medusa non si aspettava un richiamo così forte dei vecchi Soliti idioti, mentre la Disney ha puntato molto da subito su “Poor Things”. E ora non rimane che una settimana prima dell’arrivo del ciclone Sanremo che farà scomparire gli spettatori dalle sale. A parte i fedelissimi radical di Prati-Pinciano-Salario che se gli dici Sanremo si ricordano solo di Nilla Pizzi.

tutti tranne te

Terzo posto per la wedding comedy “Tutti tranne te” con Sydney Sweeney e Glenn Powell, 1 milione 201 mila euro, ieri a 442 mila euro con 56 mila spettatori in 240 sale. Quarto posto per “Pare parecchio Parigi” di Pieraccioni con la Francini parolacciara, 840 mila euro, e un totale di 2 milioni 444 mila euro. Penso che Pieraccioni puntasse a una soglia di 3 milioni e può quindi ritenersi soddisfatto. “Perfect Days” di Wim Wenders è quinto con 552 mila euro e un totale, davvero buono, di 3,7 milioni, mentre “The Holdovers” di Alexander Payne con Paul Giamatti è sesto con 427 mila euro e un totale di 1, 1 milioni.

the holdovers

Settimo posto per “Dieci minuti” di Maria Sole Tognazzi con Barbara Ronchi e Margherita Buy, tratto dal libro di Chiara Gamberale, 285 mila euro. Non ha avuto tanto richiamo. “The Beekeeper” con Jason Statham finisce al decimo posto con 208 mila euro e un totale di 1, 7 milioni. E pensare che in America è tornato primo questo weekend con 7, 4 milioni di dollari e un totale globale di 104 milioni. Vedo che “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi questa settimana si è davvero bloccato, 15° con 127 mila euro per un totale di 35 milioni 821 mila euro. A fatica arriverà a 36 milioni. “Enea” di Pietro Castellitto questo weekend era 18° con 92 mila euro e un totale di 1, 1 milioni. Questo è.

