Marco Giusti per Dagospia

Incassucci-ucci-ucci. La sola nota interessante è che nella giornata di ieri, che lancia il lungo weekend con ponte del 1° maggio, abbiamo tre film più o meno appaiati. Per la prima volta dalla sua uscita il potente “Super Mario Bros – Il film”, budget da 100 milioni di dollari e un incasso -finora – di 890 milioni di dollari, mostra qualche ceduta, scende nella giornata di ieri a 70.224 euro al box office, con 10.227 spettatori in 331 sale, 30 a sala, con un totale di 17 milioni 94 mila euro. Ohibò!

“Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti incassa poco meno, 69.483 euro, ma ha più spettatori, gli anziani di Prati col biglietto scontato del pomeriggio e pieni di antidepressivi come Nanni nel film, 10.897, con un numero maggiore di sale però, ben 383, quindi 28 a sala, e un totale di 1 milione 677 mila euro. Non è male. Può arrivare facilmente a 3 milioni e magari puntare ai 5 della “Stranezza” con la coda di Cannes a fine maggio. Il terzo film in testa alla classifica è la new entry “Suzume”, attesissimo anime giapponese che ha già incassato in Asia 163 milioni di dollari, che fa il suo esordio in Italia con 68.239 euro, 9.575 spettatori in 256 sale, 37 a sala.

Quarto posto per “La casa – Il risveglio del male” di Lee Cronin con 63.467 euro, 8789 spettatori in 302 sale, un totale di 1 milione e mezzo. Quinto posto per un’altra potente new entry che potrebbe crescere nel weekend, “Beau ha paura”, horror psicologico autoriale di tre ore di Ari Aster (“Hereditary”, “Midsommer”) con uno strepitoso Joaquin Phoenix, re di tutti i figli depressi con madre oppressiva o, forse, di tutti i figli depressi che si giustificano immaginandosi una madre oppressiva, che fa il suo ingresso nelle sale italiane con 30.004 euro, 4.649 spettatori in 240 sale (oggi sono 280), 19 a sala. Poco? Tanto?

Non è un film facile e la durata di tre ore riduce di parecchio l’incasso. E quanto a madri che ti strangolano con il loro amore e di eterni figli irrisolti e depressi in Italia ne siamo già pieni. Sesto posto per il nuovo fantascientifico “65: Fuga dalla terra” con Adam Driver che arriva in un pianeta sconosciuto e scopre di non essere solo, 28.728 euro, 4.526 spettatori, seguito da “L’esorcista del Papa” di Julius Avery con Russell Crowe esorcista italiano in lambretta, 22.565 euro, 3.241 spettatori, un totale di 2 milioni 121 mila euro.

Ottavo posto per “Air – La storia del grande salto” con Ben Affleck e Matt Damon, 16 mila euro, un totale di 2,9 milioni di euro. Nono posto per lo splatterissimo “Cocainorso” di Elizabeth Banks che ha molto stupito il pubblico che si è ritrovato un orso pippato e assassino, 15 mila euro con un totale di 538 mila euro. E decimo per la commedia francese di François Ozon “Mon crime – La colpevole sono io” che non è piaciuto per niente al mio amico Ciro Ippolito, 14 mila euro per 85 mila euro in due giorni. Pochino.

E vi ricordo che oggi esce in anteprima su Disney+ l’atteso “Peter Pan e Wendy” di David Lowery, il regista di “The Green Knight”. Sarà che c’è la crisi del cinema, ma non ci sono mai stati tanti film da vedere tra sale e piattaforme. E il 3 maggio arriva anche “I guardiani della galassia 3”. Aiuto!

