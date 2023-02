CIAK MI GIRA - “ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA”, ALLA FACCIA DELLE CRITICHE, È PRIMO IN AMERICA AL SUO GIORNO D’ESORDIO CON 63 MILIONI DI DOLLARI E IN TUTTO IL MONDO CON UN TOTALONE DI 116 MILIONI DI DOLLARI. IN ITALIA INCASSA IERI 637 MILA EURO CON 83 MILA SPETTATORI TUTTI GIOVANI E GIOVANISSIMI. IL SECONDO TITOLO IN CLASSIFICA, IL NAPOLETANO “TRAMITE AMICIZIA” DI ALESSANDRO SIANI, SEGUITA A INCASSARE MENO DI UN TERZO, CIOÈ 271 MILA EURO…

Marco Giusti per Dagospia

“Ant-Man and The Wasp: Quantumania” di Peyton Reed, alla faccia delle critiche, primo film della Phase 5 della Marvel, non mi chiedete esattamente cosa sia, è primo in America al suo giorno d’esordio con 63 milioni di dollari e in tutto il mondo con un totalone di 116 milioni di dollari.

In Italia incassa ieri 637 mila euro con 83 mila spettatori tutti giovani e giovanissimi e un totale di 2 milioni 72 mila euro in quattro giorni. Il secondo titolo in classifica, il napoletano “Tramite amicizia” di Alessandro Siani, seguita a incassare meno di un terzo del film Marvel, cioè 271 mila euro, 39 mila spettatori e un totale di 876 mila euro.

tramite amicizia alessandro siani max tortora

Terzo posto per la commedia americana “Non così vicino” di Marc Forster con Tom Hanks, 147 mila euro, 21 mila spettatori e un totale, con meno giorni, di 226 mila euro. “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh scivola così al quarto posto con 100 mila euro di incasso, 14 mila spettatori e un totale di 1, 5 milioni, seguito da “Titanic” in riedizione con 66 mila euro e un totale di 1,3 milioni, e da “Tar” di Todd Field con Cate Blanchett con 58 mila euro, 8 mila spettatori ieri e un totale di 368 mila euro. Pochino per un film in corsa per l’Oscar con una star popolare. Con un incasso di 30 mila euro, e 4 mila spettatori “Il primo giorno della mia vita” di Paolo Genovese arriva a 2 milioni di euro totali alla sua terza settimana.

