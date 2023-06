CIAK MI GIRA! “ELEMENTAL” DELLA DISNEY/PIXAR STA STRACCIANDO IL POVERO “THE FLASH”, MEZZO FLOP DELLA DC COMICS E DELLA WARNER - “SPIDER-MAN ACROSS THE SPIDER-VERSE” È TERZO CON 60 MILA EURO, 8 MILA SPETTATORI - QUARTO POSTO PER LA COMMEDIA BIRICHINA “UNA FIDANZATA IN AFFITTO” (55 MILA EURO, 7 MILA SPETTATORI)….

Marco Giusti per Dagospia

elemental disney pixar

Niente da fare. “Elemental” della Disney/Pixar, grazie al pubblico dei più piccoli, sta stracciando il povero “The Flash”, quarto mezzo flop o tutto flop della DC Comics e della Warner, che in America le prende anche da “Spider-Man Across the Spider-Verse”.

Ora che si è scoperto, grazie al tweet di uno spettatore, che non tutte le copie del film sono uguali (“Finalmente ve ne siete accorti!” ha commentato uno dei realizzatori del film), “Spider-Man” è ancora più il film da vedere. La situazione da noi con gli incassi di ieri è questa. “Elementhal” al comando con 271 mila euro, 39 mila spettatori e un totale di 787 mila euro in tre giorni. Il totale americano è di 47 milioni di dollari che diventano 62 globali. “The Flash” da noi è secondo con 98 mila euro, 13 mila spettatori e un totale di 1,7.

elemental disney pixar 6

Il toale americano è di 72 milioni di dollari e globale di 172. “Spider-Man Across the Spider-Verse” da noi è terzo con 60 mila euro, 8 mila spettatori e un totale di 5,5 milioni di euro. In America il totale è di 257 milioni di dollari e il globale addirittura di 506. Quarto posto, da noi, per la commedia birichina “Una fidanzata in affitto” con Jennifer Lawrence spregiudicata con 55 mila euro, 7 mila spettatori e un totale in tre giorni di 125 mila euro. In America esce in questi giorni.

spider man – across the spider 9

“Transformers – Il risveglio” è quinto con 44 mila euro, 5 mila spettatori e un totale di 2, 3 milioni. “La sirenetta” è sesto con 33 mila euro, 4 mila spettatori e un totale di 11, 4 milioni di euro. Il totale americano è di 261 milioni di dollari e globale di 474. Al settimo posto troviamo il campione italiano, l’horro comico-coatto “Un matrimonio mostruoso” con Ilaria Spada, Richy Memphis, Massimo Ghini e Paola Minaccioni, 16 mila euro, 2.527 spettatori e un totale in tre giorni di 42 mila euro. Insomma… Ottavo posto per “Rapito” di Marco Bellocchio, 13 mila euro, 2038 spettatori e un totale di 1, 5.

spider man – across the spider 8

AL nono posto il film per signore di Prati non ancora partite per le vacanze a Capalbio, “Emily”W biopic su Emily Bronte diretto da Frances O’Connor e interpretata da Emma Mackey, 12 mila euro, 2046 spettatori e un totale di 78 mila euro. E’ anche un buon film. Tra le novità vedo che è uscito il trailer di “Challengers” il nuovo film di Luca Guadagnino, una commedia con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Feist, che uscirà in tutto il mondo il 15 settembre, subito dopo Venezia. Guadagnino sta finendo questa settimana tra Selinunte e Roma “Queer”, tratto dal romanzo di William S. Burroughs con Daniel Graig e Jason Schwartzman.

the flash 1 the flash ezra miller the flash 3