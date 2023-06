CIAK, MI GIRA - “ELEMENTAL”, TRIONFA DA NOI E PORTA I BAMBINI AL CINEMA INCASSANDO QUESTO WEEKEND 1 MILIONE 450 MILA EURO E UMILIA IL PORO “THE FLASH”, CHE ARRANCA AL SECONDO POSTO GUADAGNANDO SOLO 470 MILA EURO, UN TERZO DEL CARTONE ANIMATO TARGATO PIXAR/DISNEY - MA LA NOTIZIA DEL MOMENTO È CHE “ELEMENTAL”, SALE UN PO’ OVUNQUE NEI MERCATI INTERNAZIONALI E ARRIVA A UN TOTALE GLOBALE DI 121 MILIONI DI DOLLARI MENTRE “THE FLASH" FUNZIONA MENO BENE (210 MILIONI) - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

elemental disney pixar 1

Mentre “Spider-Man Across the Spider-Verse”, il film che tutti i ragazzetti vogliono vedere, anzi vogliono rivedere, supera tutti in America e non solo, incassando questo weekend 19, 3 milioni di dollari e portando il film a 317 milioni totali in America e 400 globali, “Elemental”, il nuovo cartone animato diretto da Peter Sohn e targato Pixar/Disney trionfa da noi e porta i bambini al cinema incassando questo weekend 1 milione 450 mila euro per un totale di 1,7 milioni.

the flash 3

Umilia il poro “The Flash” di Andy Muschietti con Ezra Miller, che arranca al secondo posto guadagnando questo weekend solo 470 mila euro, un terzo di “Elemental”, per un totale di 2 milioni 47 mila euro, mentre “Spider-Man Across the Spider-Verse”, terzo con 310 mila euro, svetta con un totale italiano di 5, 7 milioni.

elemental disney pixar 5

Ma la notizia del momento è che, come è accaduto questo weekend in Italia, “Elemental”, secondo in America nel weekend con 18, 5 milioni di dollari, sale un po’ ovunque nei mercati internazionali e con 31, 3 milioni di dollari in più arriva a un totale globale di 121 milioni di dollari mentre “The Flash”, terzo con 15, 3 milioni per un totale americano di 87 milioni di dollari, sceso del 70% in casa, funziona decisamente meno bene anche sui mercati stranieri e con i 26 milioni in più arriva solo a un globale di 210 milioni di dollari. Poco rispetto ai 200 milioni di dollari di budget di entrambi i film.

the flash. 1

Ma se “Elemental” può godere di una diffusione più lunga, capillare e familiare da film Disney con un occhio all’oriente, il regista è coreano, “The Flash” è già visto come un “leftover”, un supereroe “di risulta”, “avanzato”, che non può avere un futuro in nessun sequel. Quindi da non seguire. A differenza di “Spider-Man” che, oltre al brand fortissimo del personaggio, può godere della presenza di così tanti tipi di animazioni e sorprese visive diverse.

fidanzata in affitto

Il quarto film del mercato americano è “Una fidanzata in affitto” con Jennifer Lawrence, che ha incassato alla sua prima settimana 15, 1 milioni di dollari e arriva a 24, 6 coi mercati esteri. Ricordiamo che ha un budget di 46 milioni di dollari. Non pochissimo. La commedia sbarazzina con Jennifer Lawrence è quarta anche da noi, con 261 mila euro e un totale di 293 mila euro.

un matrimonio mostruoso 6

Seguono in Italia, in un weekend dominato dalle grosse produzioni americane che si stanno un po’ affastellando nelle sale, “Transformers – Il ritorno” con 212 mila euro e un totale di 2, 5 milioni, “La sirenetta”, sesto posto con 192 mila euro e un totale di 11, 6 milioni, “Un matrimonio mostruoso” di Volfango DE Biasi con 93 mila euro, non proprio un successo clamoroso, mentre funziona bene, rispetto al pubblico delle signore di Prati, il biopic “Emily“ di Frances O’Connor con Emma Mackey, ottavo con 81 mila euro e un totale di 132 mila euro. “Rapito” di Marco Bellocchio ha incassato al nono posto 57 mila euro per un totale di 1 milione 577 mila euro. E questa settimana vedremo come funzionerà il nuovo Indiana Jones, che uscirà in sala il 28, dopodomani.

