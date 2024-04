CIAK, MI GIRA! - “GHOSTBUSTERS: MINACCIA GLACIALE” INCASSA 167 MILA EURO, CON 23 MILA SPETTATORI IN 400 SALE - AL SECONDO POSTO "UN MONDO A PARTE", 114 MILA EURO CON 17 MILA SPETTATORI IN 500 SALE (MANNAGGIA ALLA MAJELLA, MANNAGGIA…) - TERZO POSTO PER “KUNG FU PANDA 4”, POTENZA DA 420 MILIONI DI INCASSO GLOBALE, CHE SI FERMA DA NOI IERI A 73 MILA EURO, 10 MILA SPETTATORI... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Ghostbusters. Minaccia glaciale

Mentre si segnala il ritorno in Italia di Marco Muller, bentornato!, sarà il direttore del Festival di Taormina, si spera in qualche altro film italiano a Cannes alla Quinzaine des Realisateurs oltre a “Pathenope” di Paolo Sorrentino in concorso, “Challengers” di Luca Guadagnino ha avuto un’accoglienza critica internazionale trionfale, 98% su Rotten Tomatoes, unanimità critica mai vista, e ci si prepara a un David, il 3 maggio, tutto al femminile, lo ha detto anche la sottosegretaria alla cultura Borgonzoni!,

con premio alla carriera a Milena Vukotic alias Signora Pina, alla Justine Triet di “Anatomia di una caduta”, ovviamente al “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, ha già vinto il David dello Spettatore, oltre a quello al corto di mia figlia Margherita, “The Meatseller”, che ha appena vinto anche il Festival di Hong Kong, i conti in sala per il cinema italiano diciamo che non sono il massimo e le sale non sono certo piene.

virginia raffaele antonio albanese un mondo a parte

“Ghostbusters: Minaccia glaciale”, sequel del reboot diretto da Gil Kenan con Paul Rudd, Carrie Coon e i tre vecchi acchiappafantasmi originali rimasti, Bill Murray, Dan Aykroyd e Ernie Hudsen, incassa ieri 167 mila euro con 23 mila spettatori in 400 sale e un totale in due giorni di 276 mila euro. In tutto il mondo ha già incassato 140 milioni, malgrado un’accoglienza critica piuttosto modesta.

Ma gela un po’ le speranze della commedia abruzzese “Un mondo a parte” diretta da Riccardo Milani con la coppia Albanese&Raffaele che si appresta alla sua terza settimana con non poche ambizioni. Incassa infatti ieri al secondo posto 114 mila euro con 17 mila spettatori in 500 sale, 100 in più di “Ghostbusters”, per un totale di quasi 5 milioni (4.981).

Ghostbusters. Minaccia glaciale

Mannaggia alla Majella, mannaggia… Terzo posto per “Kung Fu Panda 4”, potenza da 420 milioni di incasso globale, che si ferma da noi ieri a 73 mila euro, 10 mila spettatori per un totale di quasi 10 milioni (9.895).

L’horror “Omen – L’origine del presagio” è quarto con 53 mila euro, 569 mila euro totali, mentre il potente “Godzilla e Kong: Il nuovo impero”, primo in tutto il mondo, già arrivato a 369 milioni globali, ne ha fatti 142 in America e 92 in Cina, è quinto con 50 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 3,4 milioni di euro. Sesto posto per il film concerto “Suga Agust D Tour D-Day – The Movie”m 42 mila euro e 102 mila totali.

un mondo a parte.

Al settimo posto troviamo “Gloria!”, il musical iperfemminista diretto da Margherita Vicario, superfiglia e nipote d’arte, i nonni erano Rossana Podestà e Marco Vicario, con 42 mila euro, tremila spettatori e un totale in due giorni di 38 mila euro. Non è un film facilissimo, anche se la storia è bella e poco nota, cioè il ruolo delle ragazze rinchiuse negli istituti musicali cattolici tra fine settecento e inizio ottocento.

Kung Fu Panda 4

E tutto il cast è di gran classe, Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi alias la Rappresentante di Lista. Settimo posto per la commedia anni’60 “Zamora” di Neri Marcoré, 20 mila euro, e nono per l’opera prima di Michela Giroud “Flaminia” con la stessa Giroud, Rita Abella, Lucrezia Lante Della Rovere, Antonella Fassari e Andrea Purgatori nel suo ultimo film.

Kung Fu Panda 4 Kung Fu Panda 4