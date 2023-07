CIAK, MI GIRA - “INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO” CON HARRISON FORD OTTANTENNE ALLA CORRADO AUGIAS FA IL SUO ESORDIO IN AMERICA CON 24 MILIONI DI DOLLARI AL PRIMO GIORNO DI USCITA DA NOI IERI INCASSA 710 MILA EURO, VEDIAMO COME FINIRÀ IL WEEKEND, MA PROBABILMENTE AL DI SOTTO DELLE ASPETTATIVE - IN FRANCIA HA GUADAGNATO IL 50% IN MENO DI “INDIANA JONES 4”, DOVE GIÀ CIRCOLAVA UN’ARIA DI VECCHIUME. NELLO STESSO GIORNO FACEVA IL SUO ESORDIO SU 245 SCHERMI FRANCESI “IL SOL DELL’AVVENIRE”, CHE, OLTRE A DIVIDERE LA CRITICA, HA AVUTO 13.695 SPETTATORI… - VIDE

Marco Giusti per Dagospia

indiana jones and the dial of destiny harrison ford 4

“Indiana Jones e il quadrante del destino” diretto da James Mangold con Harrison Ford ottantenne alla Corrado Augias fa il suo esordio in America con 24 milioni di dollari al primo giorno di uscita (venerdì). Da noi ieri (sabato) incassa 710 mila euro, portando al cinema 90 mila spettatori per un totale di tre giorni di 1 milione 823 mila euro. Vediamo come finirà il weekend, ma probabilmente al di sotto delle aspettative.

indiana jones and the dial of destiny phoebe waller bridge harrison ford 1

Viene dato sui 60-65 milion di dollari. Pochino. E il film costa la bellezza, sembra di 300 milioni di dollari. Per capire qualcosa dell’andamento del cinema nel mondo, il film più visto della settimana in Cina è il mystery “Lost in the Stars” diretto da Liu Xiang e Cui Rui con Zhu Yilong, Ni Ni, Janice Man e Du Jiang, remake di un film russo, a suo volta tratto da una commedia di Robert Thomas, che ha incassato già 98 milioni di dollari.

nanni moretti il sol dell avvenire 4

Per fare un altro esempio, “Indiana Jones 5” al suo esordio in Francia ha guadagnato il 50% in meno di “Indiana Jones 4”, dove già circolava un’aria di vecchiume. Nello stesso giorno faceva il suo esordio su 245 schermi francesi “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti, che, oltre a dividere la critica in una Francia in fiamme, ha avuto 13.695 spettatori. Speriamo che sia un successo.

elemental disney pixar 6

Secondo posto in Italia per “Elemental” della Disney/Pixar con 413 mila euro, 56.779 spettatori e un totale di 3, 1 milioni, Terzo posto, molto, molto distanziato per “The Flash” con 81 mila euro, 10.638 spettatori, quanti il film di Nanni in Francia…, e un totale di 2, 3 milioni. Quarto posto per “Spider-Man Across the Spider-Verse” con 72 mila euro, 9.425 spettatori e un totale di 6 milioni di euro. Quinto “Fidanzata in affitto” con Jennifer Lawrence, 64 mila euro e un totale di 526 mila euro.

indiana jones and the dial of destiny harrison ford elemental disney pixar elemental disney pixar 1 indiana jones and the dial of destiny phoebe waller bridge harrison ford nanni moretti silvio orlando il sol dell'avvenire elemental disney pixar 5

nanni moretti e il cast del sol dell avvenire ballano a cannes LA LOCANDINA FRANCESE DI IL SOL DELL'AVVENIRE - IL NUOVO FILM DI NANNI MORETTI nanni moretti il sol dell'avvenire 3 nanni moretti il sol dell'avvenire 2 nanni moretti margherita buy il sol dell'avvenire indiana jones e il quadrante del destino 9 indiana jones and the dial of destiny harrison ford 2 indiana jones and the dial of destiny harrison ford 3