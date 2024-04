CIAK, MI GIRA! - “UN MONDO A PARTE”, ALLA SUA SECONDA SETTIMANA DI PROGRAMMAZIONE, SEMINA TUTTI CON 1 MILIONE 309 MILA EURO NEL WEEKEND,E ARRIVA AL BEL TOTALE DI 4 MILIONI 498 MILA EURO, DIMOSTRANDO UNA QUALCHE VITALITÀ DEL CINEMA ITALIANO. IL PROBLEMA È CHE DI FILM COSÌ BEN FUNZIONANTI CE NE VORREBBERO UNO A SETTIMANA. E NON DOVREMMO OGNI VOLTA MERAVIGLIARCI CHE UN FILM ITALIANO È RIUSCITO A TROVARE IL SUO PUBBLICO. VUOL DIRE SOLO CHE TUTTI GLI ALTRI FILM ITALIANI NON ARRIVANO PROPRIO A UN PUBBLICO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

godzilla e kong il nuovo impero 5

Mannaggia alla Majella, mannaggia… Mentre in tutto il mondo trionfa “Godzilla e Kong: Il nuovo impero”, primo in America con 31 milioni di dollari con un totale globale di 361 milioni, e in Cina esplode “Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki con 73 milioni di dollari in quattro giorni, da noi, alla sua seconda settimana di programmazione la commedia abruzzese “Un mondo a parte” diretta da Riccardo Milani con la coppia Albanese&Raffaele, con 1 milione 309 mila euro nel weekend, solo ieri 439 mila euro, semina tutti, panda ciccioni che fanno il kung fu, quelle “cocce de cazzo” di Godzilla e King Kong, uomini scimmia e monache indemoniate.

virginia raffaele antonio albanese un mondo a parte

E arriva così al bel totale di 4 milioni 498 mila euro, che con tutta probabilità cresceranno ancora questa settimana dimostrando una qualche vitalità del cinema italiano. Il problema è che di film così ben funzionanti italiani ce ne vorrebbero uno a settimana. E non dovremmo ogni volta meravigliarci che un film italiano è riuscito a trovare il suo pubblico. Vuol dire solo che tutti gli altri film italiani non arrivano proprio a un pubblico.

the omen – l’origine del presagio 1

Al secondo posto in Italia troviamo “Kung Fu Panda 4” con 880 mila euro, ieri 288 mila euro, per un totale di 9, 6 milioni di euro. Al terzo posto “Godzilla e Kong: Il nuovo impero” con 615 mila euro, ieri 178 mila, per un totale non proprio esaltante di 3, 2 milioni. Con tutte le partite di calcio e il bel tempo il nostro pubblico se ne è proprio infischiato di andare a vedere Godzilla e Kong che distruggono il centro di Roma alla faccia del sindaco Gualtieri. Quarto posto per l’ottimo horror “Omen – Le origini del presagio”, 367 mila euro nel weekend, ieri 84 mila. La commedia anni ’60 di Neri Marcoré “Zamora” è quinto con 226 mila euro, ieri 79 mila.

dev patel monkey man. 1

Lo stupendo “Monkey Man” diretto e interpretato da Dev Patel e presentato da Jordan Peele con l’uomo-scimmia che prima incassa e poi mena di brutto i potenti corrotti dell’India, è sesto con 157 mila euro. In America, dove non hanno commedie abruzzesi da vedere, le cose si capovolgono. “Godzilla e Kong” è solidamente primo con 31 milioni di dollari, un totale di 135 milioni e un globale di 361. E “Monkey Man” di Dev Patel è addirittura secondo con 10, 1 milioni di dollari. Terzo “Ghostbusters: Frozen Empire” con 9 milioni, un totale di 88 milioni e un globale di 138 milioni di dollari. “Omen” è quarto con 8, 3 milioni e un totale di 17 e “Kung Fu Panda 4” è ormai sceso al quinto posto con 7, 8 milion i di dollari, un totale di 166 e un globale di 410 milioni.

il ragazzo e l’airone di hayao miyazaki 4

Ma la notizia più importante, come vi ho detto, viene dalla Cina, dove in quattro giorni “Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki, forte dell’Oscar, nella sua prima settimana, ha incassato al primo posto 73 milioni di dollari, 3, 9 solo domenica, polverizzando chiunque. “Godzilla e Kong” mantiene il secondo posto, incassando domenica 2, 4 milioni di dollari e totalizzando in dieci giorni 92 milioni di dollari. Ma non è “Il ragazzo e l’airone”.

