CIAK, MI GIRA! - MANNAGGIA ALLA MAJELLA, MANNAGGIA…NEGLI INCASSUCCI DEI GIORNI FERIALI COI BAMBINI A SCUOLA, “UN MONDO A PARTE” TRIONFA CONTRO IL POTENTE “KUNG FU PANDA 4”. IERI LA COMMEDIA ABRUZZESE CON ANTONIO ALBANESE E VIRGINIA RAFFAELE SEGNAVA 124 MILA EURO CONTRO I 74 MILA EURO, DI “KUNG FU PANDA 4”. QUELLE DUE “COCCE DE CAZZO” DI GODZILLA E KING KONG, CHE PURE TRIONFANO IN TUTTO IL MONDO, VENGONO DA NOI LIQUIDATI COME FOSSERO DUE COMICI DI SERIE Z, E “GODZILLA E KONG: UN NUOVO IMPERO” È TERZO CON 63 MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Mannaggia alla Majella, mannaggia… Negli incassucci dei giorni feriali coi bambini a scuola, “Un mondo a parte” di Riccardo Milani con Antonio Albanese & Virginia Raffaelle e una marea di non attori abruzzesi che funzionano meglio dei veri attori, trionfa clamorosamente contro il potente “Kung Fu Panda 4”. Ieri segnava 124 mila euro e 2 mila spettatori in ben 470 sale con un totale di 3 milioni 293 mila euro contro i 74 mila euro, 10 mila spettatori in 368 sale di “Kung Fu Panda 4”, che ha però un totale di tutto rispetto di 8 milioni 801 mila euro.

the omen – l’origine del presagio 4

Quelle due “cocce de cazzo” di Godzilla e King Kong, che pure trionfano in tutto il mondo, Cina compresa, vengono da noi liquidati come fossero due comici di serie Z, e “Godzilla e Kong: Un nuovo impero” è terzo con 63 mila euro, 8 mila spettatori in 351 sale e un totale di 2 milioni 679 mila euro. Quarto posto per l’ottimo reboot di un vecchio horror in chiave female-body-horror, “The Omen – L’origine del presagio”, scritto e diretto da Arkasha Stevenson con Nell Tiger Free, Tawfeek Barhon e grandi vecchie presenze come Sonia Braga, Bill Nighy, Charles Dance, è quinto con 55 mila euro, 7.600 spettatori in 232 sale al suo esordio.

monkey man 1

Lo segue l’interessante opera prima di Dev Patel, diciamo un action mistico su un lottatore di catch in India che si presenta con la maschera da scimmia, “Monkey Man”, con 21 mila euro, 3.257 spettatori in 232 sale. Il film ha avuto una serie infinita di problemi, a cominciare dalla pandemia, fino a quando Jordan Peele, il geniale regista di “Get Out” e “Us”, lo ha preso, lo ha fatto rimusicare e lo ha distribuito in tutto il mondo. Va assolutamente visto, uffa… Sesto posto per la commedia anni’60 di gusto avatiano “Zamora”, opera prima alla regia di Neri Marcoré, 20 mila euro, 3.363 spettatori. Tra le altre prime della giornata, vedo che “Tatami” è decimo con 8.929 euro, il cartone animato spagnolo candidato all’Oscar “Il mio amico robot” di Pablo Berger 14° con 4.170 euro.

