Marco Giusti per Dagospia

ennio doris c'e' anche domani. 8

Miracolo! “Ennio Doris – C’è anche domani”, il biopic.santino sul fondatore della Banca Mediolanum socio di Berlusconi diretto da Giacomo Campiotti con Massimo Ghini con una specie di gatto rosso in testa che incontra un Silvio giovane, bello e capelluto, vince la giornata di ieri con 82 mila euro di incasso, 11 mila presenze, probabilmente tutti o gran parte biglietti omaggio della banca, in 191 sale per un totale di 257 mila euro. Vittoria dei correntisti o dei dipendenti fantozziani e premio immediato Biglietto Bancario d’Oro o Bigletto Doris.

Ghostbusters. Minaccia glaciale

In Italia non era mai capitato nulla di simile, devo dire. Come da titolo, c’è anche domani. Supera agilmente sia “Ghostbusters: Minaccia glaciale”, 53 mila euro, 8 mila spettatori in 317 sale, un totale di 938 mila, sia la commedia abruzzese “Un mondo a parte” di Riccardo Milani con Albanese-Raffaele e una ventina di veri abruzzesi che si sono improvvisati attori, 39 mila euro, 7 mila spettatori in 385 sale (aiuto!), un totale di 5 milioni 486 mila euro, che ha ormai superato gli incassi dei film di Pieraccioni e Siani.

GLORIA!

Quarto posto per “Kung Fu Panda 4” con 25 mila euro, quattromila spettatori, un totale di 10 milioni 242 mila euro, quinto per “Godzilla e Kong: Il nuovo impero” con 19 mila euro e un totale di 3, 6 milioni, sesto per “Omen – L'origine del presagio” con 18 mila euro e un totale di 718 mila euro. Il musical femminil-femminista “Gloria!” diretto da Margherita Vicario con Galatea Bellugi, Carlotta Gamba e la Rappresentate di Lista è settimo con 17 mila euro, un totale di 165 mila euro. Segue “Zamora” di Neri Marcoré con 9 mila euro, 443 mila euro totali.

