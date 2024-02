CIAK, MI GIRA! - NON È STATA UNA GRAN GIORNATA DI CINEMA IERI. VINCE A MANI BASSE “PAST LIVES" CON 106 MILA EURO E 18 MILA SPETTATORI. PURTROPPO TEMO CHE ALLA LUCKY RED NON ABBIANO UN ALTRO FILM ORIENTALE DA PROPORRE IN SALA SUBITO DOPO - IL PUBBLICO ITALIANO, CHE È DIVENTATO PREPARATO E CINEFILO QUANTO BASTA, HA MOLTO AMATO ANCHE “POOR THINGS, CHE ALMENO MISCHIA I GENERI, FANTASY, EROTICO, IN MANIERA BRILLANTE. E INFATTI È ANCORA SECONDO CON 82 MILA EURO, 13 MILA SPETTATORI IN 304 SALE PER UN TOTALE DI 7 MILIONI 570 MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Non è stata una gran giornata di cinema ieri. Ve lo potete immaginare. Vince a mani basse “Past Lives” di Celine Song con la coppia di fidanzati separati dal fato che si incontrano dopo 24 anni a New York, 106 mila euro, 18 mila spettatori in 314 sale per un totale di 1 milione 369 mila euro. È un buon film romantico. Si piange. Chi non ha un amore impossibile? Purtroppo temo che alla Lucky Red non abbiano un altro film orientale da proporre in sala subito dopo “Past Lives”.

Il pubblico italiano, che è diventato un pubblico preparato e cinefilo quanto basta, ha molto amato anche “Poor Things” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone. Almeno mischia i generi, fantasy, erotico, in maniera brillante. E infatti è ancora secondo con 82 mila euro, 13 mila spettatori in 304 sale per un totale di 7 milioni 570 mila euro. Terzo posto per la commedia di Giovanni Veronesi “Romeo è Giulietta” con Pilar Fogliati travestita da uomo col nasone finto e la zazzerra, 51 mila euro, 9 mila spettatori in 363 sale per un totale modesto di 769 mila euro.

Disastro per “Madame Web” di S.J. Clarkson con Dakota Johnson e Sydney Sweeney che fanno le supereroine quando ancora non sanno di esserlo, in attesa cioè di una serie di film che, visto il disastro di questo, non faranno mai. E’ quarto, addirittura dietro il film di Veronesi, con 46 mila euro, 7 mila spettatori in 306 sale per un totale di 920 mila euro. Quinto posto per “Tutti tranne te” la commedia sporcacciona con Sydney Sweeney e Glen Powell che è piaciuto ai ragazzi di Tik Tok, 37 mila euro, 4 mila spettatori e un totale di 6 milioni 82 mila euro. Lo segue, praticamente con lo stesso incasso e lo stesso mumero di spettatori “City Hunter The Movie”.

Settimo “Finalmente l’alba” di Saverio Costanzo con Lily James e Joe Keery, 22 mila euro, 4 mila spettatori in 330 sale per un totale , ahimé, di 301 mila euro. Ahi. Attenzione che al 12° posto trovate “Sound of Freedom” di Alejandro Monteverde con Jim Cavaziel, il film dei complottisti americani, sulla pedofilia internazionale, 9 mila euro, 1251 spettatori in 22 sale per un totale di 213 mila euro.

Oggi escono nuovi film. Il biopic su Bob Marley, stroncato dalla critica, ma andato molto bene in America, “Bob Marley: One Love” di Reinaldo Marcus Green con Kingsley Ben-Adir, Laschana Lynch, , la commedia al femminile “Volare” di e con Margherita Buy, l’horror con la piscina maledetta, “Night Swim” di Bryce McGuire con Wyatt Russell, Kerry Condon, Amelie Hoeferie, massacrato dalla critica, il dramma di un uomo diviso dalla moglie che può vedere la figlia solo due volte a settimana, “Martedì e venerdì” diretto da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis con Edoardo Pesce, Diletta Rossi e il mitico Adamo Dionisi nel ruolo di sempre. Temo un’altra settimana di sale vuote…

