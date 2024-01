CIAK, MI GIRA! - NOVITÀ? POCHE. “IL RAGAZZO E L’AIRONE” DI HAYAO MIYAZAKI, COL SUO CARICO DI SOFISTICATI FAN TRENTA-QUARANTENNI, MA ANCHE VENTENNI, È SOLIDAMENTE IN TESTA ALLA CLASSIFICA ITALIANA CON 527 MILA EURO E 75 MILA SPETTATORI - SECONDO POSTO PER “WISH”, UNICO CARTONE ANIMATO PER I PIÙ PICCOLI, CON 409 MILA EURO, 62 MILA SPETTATORI -“WONKA” INSEGUE CON 389 MILA EURO, 54 MILA SPETTATORI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

il ragazzo e l airone di hayao miyazaki

Novità? Poche. “Il ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki, col suo carico di sofisticati fan trenta-quarantenni, anche ventenni cresciuti con “Totoro” e “La principessa Mononoke”, in barba al pubblico meno colto, regionalistico o decisamente più vecchio, è solidamente in testa alla classifica italiana con 527 mila euro 75 mila spettatori e un totale in tre giorni di 1 milione 969 mila euro. Fedeltà assoluta a un brand, si dirà. Credo che alla Lucky Red lo avessero previsto dal momento che il film ha funzionato così ovunque. Secondo posto per “Wish”, unico cartone animato per i più piccoli, con 409 mila euro, 62 mila spettatori e un totale di 6, 4 milioni.

Wish

“Wonka” di Paul King con Timothée Chalamet insegue con 389 mila euro, 54 mila spettatori e ben 11, 3 milioni di euro totali. Il nuovo film di Alessandro Siani, “Succede anche nelle migliori famiglie”, scivola al quarto posti con 376 mila euro, 54 mila spettatori e un totale in tre giorni di 1, 7 milioni. E’ andato a vederlo Ciro Ippolito alle 15, 30 all’Adriano e ha trovato 18 spettatori. Dice che ci sono più droni che nella guerra tra Ucraina e Russia, Un’indronata proprio. Ovvio che sia stato visto soprattutto da fan di Siani campani. Esattamente come foggiani e pugliesi, ma dubito i leccesi, sono andati a vedere il film di Pio e Amedeo, “Come può uno scoglio”, ormai al quinto posto con 241 mila euro, 37 mila spettatori e un totale di 2,3 milioni di euro.

il ragazzo e l airone di hayao miyazaki

Temo che non gli abbia fatto bene il fatto che lo spettacolo di Checco Zalone, “Amore + Iva” sia uscito su Netflix proprio in questi giorni. “Aquaman e il regno perduto” con Jason Momoa nuota al sesto posto con 212 mila euro e 29 mila spettatori per un totale di 4, 3 milioni, mentre “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi è settimo con 211 mila euro prosegue nel suo incredibile successo anche nel 2024 con un settimo posto, 211 mila euro, 31 mila spettatori che se lo rivedranno per la seconda o terza volta, per un totalone di 33 milioni 719 mila euro. “Santocielo” coi due comici palermitani Ficarra e Picone, il film che avrebbe dovuto prendere il pubblico di tutta Italia, è ottavo con 91 mila euro, 13 mila spettatori e un totale di 5 milioni.

Wish

Segue “Ferrari” di Michael Mann con Adam Driver con 80 mila euro, 11 mila spettatori e un totale di 3, 2. Davvero poco per un film di quel tipo, che dimostra il talento di Michael Mann nel riprendere le corse, la sua Mille Miglia vale da sola il biglietto, ma anche il rispetto della ricostruzione dell’Italia del tempo. Non è “House of Gucci”, insomma, anche se i suoi protagonisti, con un film da 200 milioni di budget, devono parlare inglese per ovvi motivi. Decimo posto per “One Life” di James Hawes con Anthony Hopkins ottantenne in forma, Lena Olin, sempre bellissima, Helena Bonham Carter identica a mia zia Teresa buonanima, e perfino Marthe Keller, quasi irriconoscibile, 79 mila euro, 12 mila spettatori e un totale di 1, 3.

wonka

E’ un buon film inglese, un po’ televisivo, su un incredibile fatto storico, la fuga da Praga a Londra in treno di ben 669 bambini ebrei un attimo prima dell’entrata in guerra della Germania, organizzata da un piccolo funzionario inglese legato al volontariato. Non essere riuscito a salvare altri 250 bambini stipati nell’ultimo treno in partenza da Praga e bloccato dai tedeschi è per il vecchio Hopkins motivo di grande ferita, ma ritrovare i suoi bambini cresciuti in uno show della tv inglese, “That’s Life”, un filo cheap con una simil Serena Bortone presentatrice, gli darà nuove speranze.

il ragazzo e l airone di hayao miyazaki

Ieri sera alle 18, 15 al Caravaggio di Roma saremo stati in una ventina di spettatori. Mi sa che ero tra i più giovani. Oggi escono nuovi film. Finalmente una commedia del nord, “50 km al giorno” di Fabio De Luigi con lo stesso De Luigi e Stefano Accorsi, “Perfect Days”, il film giapponese di Wim Wenders, ben due film d per signori d’età, “The Miracle Club” di Thaddeus O'Sullivan con Laura Linney, Kathy Bates, Maggie Smith, Stephen Rea, critiche tiepidine, e “White Bird” di Marc Forster con Helen Mirren, Gillian Anderson, Bryce Gheisar, Ariella Glaser, tratto da un libro dell’autore di “Wonder” , R.J.Palacio.

