Marco Giusti per Dagospia

In un paese così massacrato dal femminicidio e dai rapporti tossici come l’Italia, di cultura ahimé ancora così patriarcale, fa davvero effetto il boom irrefrenabile del film iperfemminista di Paola Cortellesi, “C’è ancora domani”, salito ieri a ben 1 milione 347 mila euro forte di 181 mila spettatori in 663 sale per un totale di 17 milioni 363 mila euro. Con 300 sale in più, stacca il prequel di “Hunger Games, cioè “La ballata dell’usignolo e del serpente” di Francis Lawrence con Tom Blyth e Rachele Zegler, che incassa ieri 778 mila euro, con 97 mila spettatori in 362 sale per un totale di 1 milione 773 mila euro.

“The Marvels” di Nia Da Costa con Brie Larson è tragicamente terzo con 255 mila euro, 33 mila spettatori in 386 sale per un totale di 2 milioni 633 mila euro, mentre “Trolls 3” sale al quarto posto con 192 mila euro e un totale di 1 milione 566 mila euro. In America, venerdì, il nuovo “Hunger Games” incassava la bellezza di 19 milioni di dollari, e si prevede nel weekend un totale di 45-50 milioni di dollari, che non sono affatto male con un budget di 100 milioni di dollari.

Il dramma è il crollo dell’87% negli incassi di “The Marvels” della Disney, venerdì terzo con 2, 8 milioni con una previsione nel weekend di 10 milioni di dollari, ma con un budget di 274 milioni di dollari. Un disastro. “Trolls 3” invece è secondo con 9, 3 milioni e una previsione nel weekend da 30 milioni di dollari. Torniamo alla classifica italiana. Al quinto posto troviamo “Comandante” di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino, unico film da maschi tra i primi cinque posti, con 150 mila euro, un totale di 3 milioni 101 mila euro.

L’horror “Thanksgiving” di Eli Roth è sesto con 149 mila euro e un totale di 259 mila euro, il nuovo film di ken Loach, “The Old Oak”, è settimo con 129 mila euro e 238 mila euro totali in tre giorni. La new entries “Dream Scenario” di Kristoffer Borgli con Nicolas Cage è nono con 45 mila euro e un totale di 78 mila euro. L’horror napoletano “Mimì il principe delle tenebre” di Brando De Sica è 22° con 2.874 euro di incasso e 393 spettatori fedeli.

