CIAK, MI GIRA! - PIAZZA EUCLIDE RULES! TERZO POSTO IN CLASSIFICA PER IL “VACANZE DI NATALE DAY” VOLUTO DA AURELIO DE LAURENTIIS - NON ARRIVA AL MILIONE CHE SI PENSAVA, MA CON 482 MILA EURO DI INCASSO E BEN 51 MILA SPETTATORI È UN RISULTATO PIÙ CHE ONOREVOLE. TAC! ANCHE PERCHÉ NON È CHE I DUE PRIMI INCASSI DI IERI SIANO COSÌ DISTANTI. INOLTRE IL VECCHIO “VACANZE DI NATALE” CON I SUOI PARIOLINI IN VACANZA A CORTINA BATTE, COME AVEVO PREDETTO IERI, PIO E AMEDEO E IL LORO “COME PUÒ UNO SCOGLIO". INSOMMA. ALBORETO IS NOTHING… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

vacanze di natale

Piazza Euclide Rules! Terzo posto in classifica per il “Vacanze di Natale Day” voluto da Aurelio De Laurentiis e oculatamente distribuito dalla Nexo. Non arriva al milione che si pensava, ma con 482 mila euro di incasso e ben 51 mila spettatori è un risultato più che onorevole. Tac! Anche perché non è che i due primi incassi di ieri siano così distanti. “Wish” incassa al primo posto, coi bambini in sala, 593 mila euro con 83 mila spettatori, per un totale di 4,7 milioni, e “Wonka” 577 mila euro con 75 mila spettatori, con un totale di 9, 5 milioni.

come puo uno scoglio

Inoltre il vecchio “Vacanze di Natale” con i suoi pariolini di Piazza Euclide in vacanza a Cortina batte, come avevo predetto ieri, i due foggiani Pio e Amedeo e il loro “Come può uno scoglio”, che si ferma a 418 mila euro con 56 mila spettatori (il biglietto del Vacanze di Natale Day costava di più…), e un totale di 1, 1 milione. Insomma. Alboreto is nothing. “Aquaman e il regno perduto” con Jason Momoa che si dovrà inventare un altro personaggio dopo il disastro internazionale del film, ma i cinesi ci stanno cascando…, è quinto con 330 mila euro, 41 mila spettatori e un totale di 3, 4 milioni. “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi è sesto con 263 mila euro, 34 mila spettatori e un totalone di 32 milioni 719 mila euro.

santocielo 5

A Vision e a Freemantle possono festeggiare un fine d’anno col botto, malgrado i non funzionamenti di “Adagio” e di “Come può uno scoglio”. Anche se, come dicevano i vecchi cinematografari, i titoli contano. Soprattutto quelli che, quando li vedi, ti fanno attraversare Piazza Cavour per andare all’Adriano, come diceva Edmondo Amati. Adagio e Come può uno scoglio sono titoli che non ti fanno fare passi avanti, ti frenano. Magari inciampi pure sullo scoglio, mentre C’è ancora domani ti apre un futuro positivo.

PIERFRANCESCO FAVINO IN ADAGIO

Settimo posto per “Santocielo” di Francesco Amato con Ficarra e Picone, che avrebbe potuto fare grandi incassi, ma non era un film facile. 217 mila euro, 30 mila spettatori per un totale di 4,4 milioni. Ottavo “Ferrari” di Michael Mann che non è mai partito, 138 mila euro, 18 mila spettatori e un totale di 2,8 milioni.

Foglie al vento

Nono posto per “One Life” di James Hawes con Anthony Hopkins con 135 mila euro, 18 mila spettatori e un totale di 880 mila euro e decimo per il bellissimo “Foglie al vento” di Aki Kaurismaki con 80 mila euro, 11 mila spettatori motivati e un totale di 598 mila euro. Su Mubi trovate quasi tutti gli altri film di Kaurismaki e potreste passare un Capodanno finlandese da paura, mentre i cinesi andranno in massa a vedere il film concerto di Taylor Swift. Pensa un po’…

