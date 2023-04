CIAK, MI GIRA - PIOVE. ANCHE PARECCHIO. PER QUESTO SERVONO ANCHE GLI IDRAULICI BAFFUTI. E “SUPER MARIO BROS – IL FILM”, VERSIONE ANIMATA DEL CELEBRE VIDEOGIOCO DELLA NINTENDO STA SBANCANDO IN TUTTO IL MONDO, CINA ESCLUSA. ARRIVATO GLOBALMENTE A 470 MILIONI DI DOLLARI, SOLO DA NOI INCASSA IERI 1 MILIONE 551 MILA EURO. LO INSEGUE, MOLTO DISTANZIATO, “L’ESORCISTA DEL PAPA” CON RUSSELL CROWE CHE FA L’ESORCISTA ALLA BUD SPENCER, CHE HA INCASSATO 413MILA EURO. SALE AL QUARTO POSTO IL “CAMPIONE” ITALIANO, “SCORDATO”…

Incassi 16 aprile 2023

Marco Giusti per Dagospia

Piove. Anche parecchio. Per questo servono anche gli idraulici baffuti. E “Super Mario Bros – Il film”, versione animata dalla Illuminations del celebre videogioco della Nintendo che tutti i trentenni ricordano con nostalgia, sta sbancando in tutto il mondo, Cina esclusa, dove non se lo bevono.

Arrivato globalmente a 470 milioni di dollari, solo da noi incassa ieri 1 milione 551 mila euro portando al cinema 204 mila spettatori con un totale di 11 milioni 893 mila euro. Alla sua seconda settimana è stato visto da 1 milione 632 mila persone.

Lo insegue, molto distanziato, il nuovo horror “L’esorcista del Papa” diretto dall’australiano Julius Avery con Russell Crowe che fa l’esorcista alla Bud Spencer che si sposta da una parte all’altra del mondo in lambretta col suo kit da bravo esorcista per cacciare i satanassi dal corpo dei poveracci indemoniati. Ma non sottovalutiamo Russell Crowe che sembra divertirsi molto in questo ruolo.

Ieri in Italia ha incassato 413 mila euro, con 55 mila spettatori, e un totale di 738 mila euro. In America al suo primo giorno, venerdì, ha segnato 4 milioni 315 mila dollari per un incasso globale, con gli altri mercati, di 16 milioni di dollari. Niente affatto male per quello che sembra non più di un B-movie.

Terzo posto per “Air – La storia del grande salto” con Ben Affleck e Matt Damon, 312 mila euro, 42 mila spettatori per un totale di 1, 9 milioni di euro.

Sale al quarto posto il campione italiano, “Scordato” di e con Rocco Papaleo, anche se parliamo di 149 mila euro, 21 mila spettatori e di un totale di 213 mila euro. Quinto e sesto posto per “John Wick 4”, con 125 mila euro e un totale di 5 milioni, e per “Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri”, 118 mila euro per un totale di 2, 3 milioni.

Al settimo posto arriva “Mia” di Ivano De Matteo, 68 mila euro, un totale di 465 mila euro. Ottavo posto per “I tre moschettieri – D’artagnan” di Martin Bourboulon con Eva Green, François Civil e Vincent Cassel, 67 mila euro, un totale di 549 mila euro.

Chiudono la classifica “Stranizza d’amuri” di Beppe Fiorello con 36 mila euro e un totale di 814 mila euro e “As Bestas”, thriller franco-galiziano diretto da Rodrigo Sorogoyen con Luis Zahera, Denis Menochet e Marina Fois, con 25 mila euro e un totale, in tre giorni, di 40 mila euro.

In America, dietro a “Super Mario” e a “L’esorcista del papa” a 4, 3 milioni di dollari, troviamo nella giornata di venerdì al terzo posto l’horror “Renfield” diretto di Chris McKay con Nicholas Hoult come Renfield, il Giorgetti di Dracula, e Nicholas Cage come Dracula con tanto di canini sporgenti, 3 milioni di dollari. Sembra fenomenale.

Quarto posto per l’anime giapponese “Suzume” di Makoto Shinkai, con una diciassettenne e un misterioso ragazzo impegnati nel prevenire disastri in Giappone, con 2, 8 milioni di dollari al suo esordio americano. Ma ricordiamo che il film ha già incassato in tutto il mondo asiatico 146 milioni di dollari e di questi ben 105 vengono dalla Cina, dove è ancora secondo dietro a “Ride On”, action col mitico Jackie Chan, ma precede “Super Mario”, che non è piaciuto quanto ci si aspettava. Da noi vedremo “Suzume” a fine mese.

