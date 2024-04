27 apr 2024 11:00

CIAK, MI GIRA - "CHALLENGERS" HA PRESO IL VOLO CON 252 MILA EURO, 34 MILA SPETTATORI E UN TOTALE DI 773 MILA EURO IN TRE GIORNI. AL SECONDO POSTO RISALE IL BIOPIC DI AMY WINEHOUSE "BACK TO BLACK", 115 MILA EURO CON 15 MILA SPETTATORI E UN TOTALE DI 1, 3 MILIONI. "CONFIDENZA", PARTITO BENE IL 25 APRILE, IERI HA INCASSATO SOLO 110 MILA EURO CON 16 MILA SPETTATORI SCIVOLANDO AL TERZO POSTO CON UN TOTALE DI 413 MILA EURO. STA PRATICAMENTE LÌ ANCHE "GHOSTBUSTERS: MINACCIA GLACIALE". PER NON PARLARE DI "CIVIL WAR " DI ALEX GARLAND… - VIDEO