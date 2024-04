CIAK, MI GIRA! - "CHALLENGERS" PRENDE CON FACILITÀ IL PRIMO POSTO IN CLASSIFICA CON 319 MILA EURO E 42 MILA SPETTATORI IN 519 SALE. VEDIAMO SE ARRIVERÀ ALLA FINE DI QUESTO LUNGO WEEKEND A UN MILIONE E MEZZO. MALGRADO LA PRESENZA DI UNA STAR COME ZENDAYA, UNA SICUREZZA, NON È UN FILM COSI FACILE DA GRANDE PUBBLICO - I PIÙ VECCHI E MASCHI SONO ANDATI INVECE A VEDERE "CONFIDENZA", IERI SECONDO CON 220 MILA EURO, 31 MILA SPETTATORI IN 383 SALE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

challengers

"Challengers", forte di quasi 500 sale, prende con facilità il primo posto in classifica ieri da noi con 319 mila euro e 42 mila spettatori in 519 sale (80 a sala) per un totale in due giorni di 519 mila euro. Vediamo se arriverà alla fine di questo lungo weekend a un milione e mezzo. Malgrado la presenza di una star come Zendaya, una sicurezza, 6 dei suoi 7 film hanno incassato più di 100 milioni di dollari, non è un film cosi facile da grande pubblico come poteva essere la commedia sentimentale con Sydney Sweeney "Tutti tranne te", che ha incassato 219 milioni con 25 di budget.

federica rosellini ELIO GERMANO CONFIDENZA

In America, dove esce oggi, si aspettano un incasso di 15 milioni il primo weekend e di 140 totali, con un budget di 55 milioni. Ma ci credono al punto che lo presentano la prima settimana in Imax, su grande schermo, come fosse "Spider Man" o "Dune". Vediamo. In Francia al suo primo giorno era quarto con 21 mila spettatori, 30 mila contando le anteprime, ma con un 300 copie se non sbaglio. Da noi oggi affronterà oltre a "Confidenza" di Daniele Luchetti con Elio Germano e Vittoria Puccini, tratto dal romanzo di Domenico Starnone, ieri secondo con 220 mila euro, 31 mila spettatori in 383 sale (80 a sala) un totale di 302 mila euro, anche l'action comedy "The Fall Guy" con Ryan Gosling e Emily Blunt, in uscita in anteprima un solo giorno non si capisce bene perché.

marisa abela in back to black

Al terzo posto ieri troviamo "Back to Black" il non esplosivo biopic su Amy Winehouse con Marisa Abela, 190 mila euro, 24 mila spettatori un totale di 1,2 milioni. Quarto posto per "Ghostbusters: Minaccia glaciale" con 188 mila euro, 24 mila spettatori e un totale di 2 milioni. Quinta la commedia abruzzese "Un mondo a parte" di Riccardo Milani con 160 mila euro, 22 mila spettatori e un totale di 6,3 milioni. "Civil War" di Alex Garland con Kirsten Dunst scende addirittura al settimo posto con 141 mila euro, 18 mila spettatori e un totale di un milione, seguito da "Cattiverie a domicilio " con Olivia Colman e Jessie Buckley con 113 mila euro, 16 mila spettatori e un totale di 539 mila euro.

virginia raffaele antonio albanese un mondo a parte

In realtà gli incassi di ieri sono spalmati con piccole differenze tra questi sei sette film. Il pubblico dei più giovani, e delle ragazze, è andato a vedere "Challengers", ovvio, mentre quello dei più vecchi, e maschi, "Confidenza". Ma la situazione non è ancora così definita. Aspettiamo.

