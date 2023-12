CIAK, MI GIRA! - C’È POCO DA FARE: “WONKA" È IL FILM CHE VOGLIAMO VEDERE A NATALE. ACCOLTO PIUTTOSTO BENE DALLA STAMPA INTERNAZIONALE, MALGRADO QUALCHE CATTIVERIA ("LE CANZONI FANNO SCHIFO E QUELLO CHE LE CANTA È PURE PEGGIO”), HA GIÀ INCASSATO LA BELLEZZA DI 43 MILIONI DI DOLLARI - DA NOI STRAVINCE AL SUO ESORDIO CON 412 MILA EURO E MANDA IN PENSIONE “C’È ANCORA DOMANI”, CHE ARRIVA FINALMENTE ALLA CIFRA A LUNGO SOSPIRATA DI 30 MILIONI ESATTI... - VIDEO

timothee chalamet wonka 3

Marco Giusti per Dagospia

C’è poco da fare. “Wonka” di Paul King con Timothée Chalamet con la tuba e l’abito stretto, è il film che vogliamo vedere a Natale nel vecchio Occidente, magari per chiudere gli occhi di fronte agli orrori della guerra in Ucraina e nella troppo vicina Gaza, scivolando nel sogno dell’infanzia e della cioccolata. Accolto piuttosto bene dalla stampa internazionale, malgrado qualche cattiveria (“quando la star Timothée Chalamet apre la prima volta la bocca per cantare scopriamo due errori fatali di Wonka: le canzoni fanno schifo e quello che le canta è pure peggio” ), non ancora uscito in America, ha già incassato la bellezza di 43 milioni di dollari.

timothee chalamet wonka 1

In Francia al suo primo giorno viene visto da 184 mila spettatori in 700 sale, umiliando il filmone nazionale, la seconda parte di “Les trois Mousequetaires. Milady”, con la bellissima Eva Green e il fior fiore degli attori francesi, 149 mila spettatori con 724 copie. Da noi, uscito ieri un po’ distrattamente in un giorno che vedeva gli italiani ancora con la testa altrove (altro che il mes e atreju), col 24% in meno di incasso dello stesso giorno di un anno fa, “Wonka” stravince al suo esordio con 412 mila euro di incasso, 57 mila spettatori.

c'e ancora domani 6

Non solo manda in pensione senza speranze di ritorno (almeno sembra) “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, il campione testaccino che arriva finalmente ieri alla cifra a lungo sospirata di 30 milioni esatti di euro pur scivolando al quarto posto, ahimé, con 89 mila euro e solo 16 mila spettatori fedeli, ma massacra anche la commedia nazionale “Santocielo” di Francesco Amato con Ficarra e Picone, che si gioca tutto con angeli scesi sulla terra e maschi di vecchia cultura patriarcale che si scoprono incinti con la Beata Concezione e capiscono cosa voglia dire essere donna e madre in un paese cattolico. Solo 124 mila euro, 18 mila spettatori. Ahi!

TONI SERVILLO IN ADAGIO

Il potente “Ferrari” di Michael Mann con il pennellone Adam Driver e Penelope Cruz travestiti da modenesi (ma non abbiamo una coppia sul modello Cervi-Pagnani o Annibale Ninchi-Giuditta Rissone?),è addirittura terzo con 106 mila euro, 14 mila spettatori e un totale, con le anteprime modenesi, di 270 mila euro. “Adagio” di Stefano Sollima con il trio di vecchi banditi in pensione e in ciavatte Servillo-Mastandrea-Favino, tutto girato fra San Lorenzo e Stazione Tiburtina, è addirittura quinto con 43 mila euro e 6 mila spettatori.

ferrari di michael mann 7

Anche se dubito di un vero ritorno al primo posto di “C’è ancora domani”, e il primo giorno è indicativo solo per “Wonka”, penso però che se il pubblico non trova quello che vuole nei film italiani, potrebbe anche ritornare a vedere “C’è ancora domani”. Ma è davvero difficile. E ancora ci aspettano il film di Pio e Amedeo, “Come può uno scoglio” il 28 dicembre e, soprattutto, il film più atteso di tutti, “Il ragazzo e l’airone” che uscirà il 1° gennaio e in tutto il mondo sta facendo quanto avrebbero fatto i capolavori di Disney.

