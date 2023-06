CIAK, MI GIRA - SARÀ PURE SUPER-SUPER-SUPERVELOCE QUESTO “THE FLASH”, MA NELLA SUA PRIMA SETTIMANA IN SALA DEVE AVER PRESO UN PALO. IN ITALIA INCASSA QUESTO WEEKEND 1 MILIONE 227 MILA EURO AL PRIMO POSTO, MA ARRIVA SOLO A 139 MILIONI DI DOLLARI TOTALI. POCHINO, VISTO CHE HA UN BUDGET DI 200 MILIONI E ALLA WARNER BROS GIÀ SI PREANNUNCIA IL FLOPPONE - E’ ANDATO MALE ANCHE L’ALTRO FILMONE IN USCITA QUESTO WEEKEND, IL CARTONE ANIMATO “ELEMENTAL” PER LA PIXAR È UNO DEI MAGGIORI FLOP DELLA SUA STORIA… - VIDEO

the flash 3

Marco Giusti per Dagospia

Sarà pure super-super-superveloce questo “The Flash” di Andy Muschietti con Ezra Miller, ma nella sua prima settimana in sala devo aver preso un palo. Niente da fare. Non funziona. Sembrava che potesse arrivare a 72 milioni di dollari nel suo primo weekend, si ferma invece a 55 milioni di dollari, quanto “Black Adam”. Dai 78 mercati stranieri arrivano altri 75 milioni di dollari, 13 dalla Cina, 9 dal Messico, 5 dall’UK, 3, 7 dalla Corea, in Italia incassa questo weekend 1 milione 227 mila euro al primo posto, ma arriva solo a 139 milioni di dollari totali.

the flash

Pochino, visto che ha un budget di 200 milioni di dollari e alla Warner Bros già si preannuncia il floppone. Tipo “Black Adam”, che non godeva nemmeno dell’uscita in Cina. Certo. Potrebbe fare come “Aquaman”, partito male, 67 milioni in Almerica, che poi ha chiuso a 1 miliardo e 15 milioni. Ma ha pessime critiche e pessimi giudizi dal pubblico. Sarà facile dare tutta la colpa a Ezra Miller, definito ovunque come “controverso”. Hollywood, per riprendersi, ora punta tutto su “Indiana Jones 5”, in arrivo il 30 giugno, per nulla piaciuto ai critici di mezzo mondo, su “Mission Impossible”, che arriva il 7 luglio e “Oppenheimer” di Christopher Nolan, in arriva il 21 luglio.

elemental

E’ andato male anche l’altro filmone in uscita questo weekend, il cartone animato “Elemental” della Pixar, storia degli opposti che si attraggono, che ha buone critiche, ma un pessimo incasso pur al secondo posto. Solo 29, 5 milioni di dollari in America con 4.035 sale. Arriva a 44 milioni con i mercati stranieri. 5, 2 milioni di dollari in Cina e 3, 2 in Corea. Ma il disastro è in America. Per la Pixar è uno dei maggiori flop della sua storia. In tutto questo, al terzo posto in America, “Spider-Man Across the Spider-Verse” sta funzionando bene, con altri 27,8 milioni nel weekend arriva a un totale americano di 280 milioni di dollari che diventano 489 globali.

transformers – il risveglio 6

In Italia “Spider-Man Across the Spider-Verse” è secondo con 646 mila euro e un totale di 5 milioni 232 mila euro. “Transformers – Il risveglio”, quarto in America con 20 milioni di dollari arriva a un totale americano di 103 milioni e globale di 174. Pochino, anche se si muove bene in Cina, dove questo weekend è secondo con 12, 4 milioni e un totale di 62 milioni di dollari. In Italia è al quarto posto con 534 mila euro e un totale di 2 milioni 115 mila euro, battuta da “La sirenetta”, che ha incassato nel weekend 534 mila euro per un totale di 11 milioni 238 mila euro.

rapito di marco bellocchio

In America “La sirenetta” occupa il quinto posto, incassa altri 11, 6 milioni e tocca i 253 milioni di dollari in America e i 466 globali. Se hai un film da 200 milioni di dollari devi incassare almeno il doppio, anzi moltiplicare per 2,5. E le cose, leggo, cambiano sul mercato asiatico. “Fast X” in Italia è quinto con 129 mila euro con un totale di 11 milioni 672 mila euro, mentre “Rapito” di Marco Bellocchio è sesto con 88 mila euro e un totale di 1,4 milioni di euro. In America è uscito anche “Asteroid City” di Wes Anderson, sei sale tra New York e Los Angeles con 790 mila dollari di incasso.

vin diesel fast x MICHAEL KEATON THE FLASH spider man – across the spider 8 jason momoa fast x fabrizio uni in rapito di marco bellocchio rapito di marco bellocchio 10 rapito di marco bellocchio 1 rapito di marco bellocchio 2 rapito di marco bellocchio 3 rapito di marco bellocchio 5 rapito di marco bellocchio 6 rapito di marco bellocchio 7 rapito di marco bellocchio 8 transformers – il risveglio 1 rapito di marco bellocchio 9 rapito di marco bellocchio transformers – il risveglio 2 transformers – il risveglio 5 transformers – il risveglio 7 transformers – il risveglio 3 transformers – il risveglio 4 fast x 4 spider man – across the spider 6 fast x 5 fast x 7 vin diesel fast x MICHAEL KEATON THE FLASH spider man – across the spider 7 spider man – across the spider 9 la sirenetta the flash la sirenetta remake la sirenetta la sirenetta la sirenetta the flash the flash the flash elemental elemental elemental the flash elemental MICHAEL KEATON THE FLASH the flash the flash