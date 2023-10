CIAK, MI GIRA - SE LA BATTONO DUE FILM. IL POTENTE HORROR AMERICANO “SAW X”, IERI PRIMO CON 244 MILA EURO, 31 MILA SPETTATORI IN 325 SALE E UN TOTALE DI 582 MILA EURO, E IL CAMPIONE ITALIANO, ANZI DI TESTACCIO, “C’È ANCORA DOMANI” DI E CON PAOLA CORTELLESI, SECONDO CON 224 MILA EURO, MA CON PIÙ SPETTATORI, 33 MILA, IN 466 SALE PERÒ. VEDIAMO SE TRA IL FINE SETTIMANA, HALLOWEEN E LE FESTE DEI MORTI, LE COSE CAMBIERANNO. “SAW X” ACCHIAPPA IL PUBBLICO PIÙ GIOVANE, MA “C’È ANCORA DOMANI” ACCHIAPPA DONNE E SIGNORI CHE ASPETTANO DA MESI UN BUON FILM ITALIANO – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

saw x

Le cose stanno così. In cima alla classifica se la battono due film. Il potente horror americano “Saw X” diretto da Kevin Greutert con Tobin Bell, ieri primo con 244 mila euro, 31 mila spettatori in 325 sale e un totale di 582 mila euro, e il campione italiano, anzi di Testaccio, iperfemminista in un finto-vecchio bianco e nero alla Zampa “C’è ancora domani” di e con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea come marito manesco, ieri secondo con 224 mila euro, ma con più spettatori, 33 mila, in 466 sale però, per un totale di tre giorni di 366 mila euro.

c'e ancora domani 6

Vediamo se tra il fine settimana, Halloween e le feste dei Morti, le cose cambieranno. “Saw X” acchiappa il pubblico più giovane, ma “C’è ancora domani” acchiappa donne e signori che aspettano da mesi un buon film italiano.

Terzo posto per “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese con Di Caprio, de Niro e Lily Gladstone, con 187 mila euro, 25 mila spettatori in 499 sale e un totale di 2 milioni 532 mila euro. Ricordiamo che il film dura tre ore e mezzo e quindi ha meno spettacoli.

killers of the flower moon 3

Al quarto posto scende “Me contro te Il film – Vacanze in Transilvania” dei due youtuber siciliani Luì e Sofì con 116 mila euro, 18 mila spettatori in 443 sale e un totale di 2 milioni 511 mila euro. Anche se non sta andando bene come i precedenti quattro film, dovrebbe crescere di parecchio nel weekend e le 443 sale si sentiranno.

Al quinto posto troviamo “Retribution” con Liam Neeson, ennesimo remake del thriller “Desconocido”, con il bancario che mentre accompagnava i figli a scuola si ritrova una bomba nella macchina pronta a esplodere, 32 mila euro, 4.664 spettatori in 162 sale, un totale di 50 mila euro.

me contro te vacanze in transilvania 1

Sesto il bellissimo thriller psicologico francese “Anatomia di una caduta” di Justine Triet con Sandra Huller, Palma d’Oro a Cannes lo scorso maggio, 29 mila euro, 4.580 spettatori in 130 sale, per un totale di 130 mila euro. “Io capitano” di Matteo Garrone tiene al settimo posto con 28 mila euro, 5.742 spettatori in 75 sale, e un totale di 3 milioni 777 mila euro.

Ottavo posto per il “Dogman” di Luc Besson con Caleb Landry Jones, 26 mila euro, 3.715 spettatori in 125 sale e un totale di 1 milioni e qualcosa. Detto questo si sta chiudendo il Rome Film Fest. Vi ricordo stasera la premiazione e alle 15,30 alla Casa del Cinema l’omaggio a Ruggero Deodato, il più celebre regista di cannibal movie della storia del cinema. Gnam.

