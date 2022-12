CIAK, MI GIRA - IN UNA SETTIMANA ANCORA DOMINATA DAI MONDIALI DI CALCIO E CON I MASCHI ANCORA ATTACCATI AL TELEVISORE, VINCE NEL WEEKEND, UN PO’ A SORPRESA, UNA COMMEDIA ITALIANA, “VICINI DI CASA”, 606 MILA EURO CON 460 SALE. SECONDO POSTO, SEMPRE NEL WEEKEND, PER IL POTENTE “IL GATTO CON GLI STIVALI 2” – “’BONES AND ALL’, CHE SEGUITA A PIACERE MOLTO SOPRATTUTTO AL PUBBLICO FEMMINILE DA CINEMA D’ARTE, È SESTO, 274 MILA EURO NEL WEEKEND E UN TOTALE DI 1 MILIONE DI EURO FINALMENTE RAGGIUNTO – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

VICINI DI CASA

In una settimana ancora dominata dai Mondiali di calcio e i maschi ancora attaccati al televisore su Rai Uno, vince nel weekend, un po’ a sorpresa, senza un grande risultato in termini di incassi, una commedia italiana, “Vicini di casa”, diretta dall’esperto Paolo Costella e interpretata da Claudio Bisio e Vittoria Puccini che invitano a cena la coppia di scambisti Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini, 606 mila euro con 460 sale.

IL GATTO CON GLI STIVALI 2

Dico a sorpresa perché le commedie di questo tipo, che prima funzionavano benissimo, con la pandemia sembravano scomparse o destinate allo streaming. Secondo posto, sempre nel weekend, per il potente “Il gatto con gli stivali 2” diretto da Joel Crawford con le voci di Antonio Banderas e Salma Hayek, 490 mila euro con 355 sale, che è però primo ieri, domenica, con 282 mila euro, 115 spettatori a sala, contro i 256 mila di “Vicini di casa”, 80 spettatori a sala.

one piece film red

In America “Il gatto con gli stivali 2", che ha ottime recensioni internazionali, uscirà addirittura il 21 dicembre. Terzo posto, nel weekend, per l’anime “One Piece Film Red” di Goro Taniguchi, 352 mila euro, con un totale di 1 milione di euro.

Al quarto posto abbiamo “Strange World” della Disney, disastro epocale della stagione con il suo budget da 200 milioni di dollari e un totale globale di 42 milioni di dollari dopo due settimane di programmazione, che da noi incassa 333 mila euro nel weekend, ma che ieri era terzo con 165 mila euro arrivando così a 1 milione di euro.

black panther wakanda forever 22

Quinto posto nel weekend per “Black Panther: Wakanda Forever” di Ryan Coogler con 329 mila euro in 525 sale, per un totale italiano di 7,9 milioni di euro. Ma in America il film vince la sua quarta settimana di programmazione con 17, 6 milioni di dollari per un totale americano di 393 milioni e globale di ben 733 milioni di dollari, Russia e Cina escluse, la prima per evidenti motivi, la seconda a causa delle situazioni lesbo fra le guerriere di Wakanda, un bacetto sulla “crapa pelada”.

bones and all

Sesto posto per “Bones and All” di Luca Guadagnino con la sua coppia di giovani amanti cannibali, Taylor Russell e Timothée Chalamet, 274 mila euro nel weekend, con 375 sale, per un totale di 1 milione di euro finalmente raggiunto. Ieri era sesto in sala con 87 mila euro. In America nel weekend è nono, dietro a “The Fabelmans” di Steven Spielberg, con 1, 1 milioni di dollari, un totale di 6 milioni e un totale globale di 10 milioni di dollari, ma costa enormemente di meno.

ralph fiennes anya taylor joy the menu

Piano piano “Bones and All”, che seguita a piacere molto soprattutto al pubblico femminile da cinema d’arte, vedi il recente articolo di Teresa Ciabatti che gli dà del capolavoro, farà il suo percorso. Ma non è certo un film facile. Leggo però che è uscito in Arabia Saudita incassando 68 mila dollari…

Settimo posto per “The Menu” dii Mark Mylod, 242 mila euro nel weekend, un totale da 1, 6 milioni di euro. Ottavo posto per il thriller natalizio “Una botte violenta e silenziosa” di Tommy Wirkola con David Harbour come Babbo Natale, 208 mila euro nel weekend in 230 sale, che in America è un successo, secondo nel suo primo fine settimana, con 13, 3 milioni di dollari per un totale globale di 20 milioni.

diabolik ginko all'attacco

Nono posto per l’horror “Gli occhi del demonio”, 200 mila euro con un totale di 620 milioni. Decimo per la commedia francese con Christian Clavier “Riunione di famiglia”, 173 mila euro con 312 sale, che batte “Forever Young – Les amandiers” di Valeria Bruni Tedeschi, undicesimo con 107 mila euro, mentre “La stranezza” di Roberto Andò con Ficarra-Servillo-Picone dodicesimo con 104 mila euro e un totale di 5, 1 milioni, maggior successo italiano della stagione.

miriam leone giacomo giannotti diabolik ginko all'attacco

“Diabolik Ginko all’attacco” dei Manetti bros è tredicesimo con 93 mila euro con 510 sale e un totale di 1, 1 milioni. Tra le nuove uscite segnalo che “The Woman King” con Viola Davis e le sue vergini guerriere africane è 15° con 57 mila euro in 206 sale, ahi!, “Orlando” di Daniele Vicari con Michele Placido è 20° con 43 mila euro e “Monica” di Andrea Pallaoro con la bellissima trans Tracey Lysette è 27° con 14 mila euro.

lashana lynch the woman king IL GATTO CON GLI STIVALI 2 john boyega the woman king i vicini di casa. diabolik ginko all'attacco anya taylor joy the menu taylor russell e timothee chalamet bones and all bones and all 8 bones and all luca guadagnino 9 black panther wakanda forever 20 claudio bisio vittoria puccini i vicini di casa i vicini di casa ONE PIECE FILM RED IL GATTO CON GLI STIVALI 2 i vicini di casa vicini di casa