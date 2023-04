CAFONAL BOSCHI IN FIAMME! – ALLA SERATA DI BENEFICENZA PER L'ASSOCIAZIONE “SOLE”, MARIA ELENA BOSCHI SI PRENDE LA SCENA E SI FA SBACIUCCHIARE A FAVORE DI FLASH DAL SUO “PRINCIPE AZZURRO”, GIULIO BERRUTI – AL ST. REGIS DI ROMA È UN PULLULARE DI GNOCCHE, DA CLAUDIA GALANTI A GIORGIA VENTURINI, DA GIORGIA ROSSI A SERENA AUTIERI. PRESENTI ANCHE TA-ROCCO CASALINO, IN COMPAGNIA DI UN GIOVANE VIRGULTO, LO “SBOTULINATORE” DELLE SVIPPATE, GIACOMO URTIS E PAMELONA PRATI. IN QUOTA “OMO DE PANZA, OMO DE SOSTANZA” CLAUDIO LOTITO, PIERLUIGI PARDO, LUCIANO NOBILI… – FOTO BY DI BACCO