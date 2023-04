CIAK, MI GIRA - TUTTI PRONTI PER ANDARE A VEDERE “IL SOL DELL’AVVENIRE” DI NANNI MORETTI? MAH… ANCHE SE SI ALZANO ALTI I CORI DEI GIORNALISTI SUPPORTER, NON HO ASSOLUTAMENTE IDEA, AL DI LÀ DELL’ALTO NUMERO DELLE SALE (LEGGO 500…), QUANTO POSSA INCASSARE. PORTERÀ 20 MILA SPETTATORI AL CINEMA OGGI? DI SICURO FARÀ PIÙ DEI 2 MILIONI DI “TRE PIANI” - INTANTO IERI “SUPER MARIO BROS – IL FILM” HA INCASSATO ALTRI 240 MILA EURO. LO INSEGUE “L’ESORCISTA DEL PAPA”, CON 92 MILA EURO... - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

nanni moretti il sol dell avvenire 3

Tutti pronti per andare a vedere “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti? Mah… Anche se si alzano alti i cori dei giornalisti supporter, “…ha un difetto solo: dura solo 95 minuti, e se ne vorrebbe di più. Perché non è solo un film di Nanni Moretti. E’ il cinema di Nanni Moretti” (Crespi), e si è notato molto di più chi lo ha massacrato (vedi questa New Entry critica, Turini del Fatto, che ieri sembrava Leao dichiarando che fa “immagini brutti” da vent’anni) di chi è stato folgorato dal capolavoro, non ho assolutamente idea, al di là dell’alto numero delle sale (leggo 500…) o del gradimento del pubblico, quanto possa incassare come puro richiamo il primo giorno e la prima settimana.

nanni moretti il sol dell avvenire 4

Porterà 20 mila spettatori al cinema oggi? Di sicuro farà più dei 2 milioni di “Tre piani”… diciamo 3 e mezzo – quattro? Chissà… I pensionati col maglioncino di Bomba di Parioli-Prati-Pinciano non aspettano altro. Sono lì pronto alle 14, 45, giuro. I venti - trentenni non lo reggono proprio. Non ce li porti. Piangono su Super Mario ma non certo per Super Nanni sul monopattino che rappresenta un po’ il lato più narcisistico di tutta una generazione. Quella che non vuole farli crescere perché ancora non vuole crescere. Poi ci credo che si buttano a destra.

russell crowe in l esorcista del papa 6

Intanto ieri “Super Mario Bros – Il film” ha incassato altri 240 mila euro, con 37 mila spettatori in 389 sale, 96 spettatori a sala, per un totale di 14 milioni (13.987.000) di euro. Mica male. Lo insegue in lambretta il Padre Amorth di Russell Crowe, “L’esorcista del Papa”, con 92 mila euro, 15 mila spettatori in 282 sale, 55 a sala, e un totale di 1 milione 358 mila euro. Terzo posto per “Air – La storia del grande salto” con Ben Affleck e Matt Damon, 49 mila euro, 8 mila spettatori in 346 sale per un totale di 2,3 milioni. Dubito che Nanni si sia mai messo un paio di Air Jordan, francamente. Ma nemmeno mia moglie vuole vedere un film sulle Nike.

ROCCO PAPALEO E GIORGIA - SCORDATO

Quarto posto per “Scordato” di e con Rocco Papaleo, 33 mila euro, 6 mila spettatori e un totale di 437 mila euro. Con l’arrivo di Moretti e delle sue 550 sale temo che verrà cancellato proprio. Al quinto posto troviamo un film-concerto dei Coldplay, “Coldplay – Music of the Sphere”, 28 mila euro, 2860 spettatori per 161 sale. Seguono “John Wick 4”, 27 mila euro un totale di 5, 2 milioni, “Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri”, 21 mila euro un totale di 2, 5 milioni, “Mia” di Ivano De Matteo con Edoardo Leo con 16 mila euro e 585 mila euro di totale.

November – I 5 giorni dopo il Bataclan

Nono posto per “I tre moschettieri – D’Artagnan” di Martin Bourboulon con Eva Green, 9.962 euro e un totale di 639 mila euro. Oltre a “Il sol dell’avvenire” escono anche il potente “Cocainorso” già “Cocaine Bear” diretto da Elizabeth Banks, che andrà benissimo, l’horror “La casa – Il risveglio del male” di Lee Cronin, il thriller realistico “November – I 5 giorni dopo il Bataclan” di Cedrid Jimenez (“Bac Nord”) con Jean Duijardin e Anais Demoustier, un filmone, e “”Mon crime”, comedy gialla diretta da François Ozon con Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon e André Dussollier.

JOAQUIN PHOENIX Beau ha paurA

L’uscita de “Il sol dell’avvenire”, insomma, è stata ben progettata per farlo andare più che bene. E l’unico film che avrebbe potuto dargli noia, l’attesissimo ma complesso “Beau ha paura”, horror di tre ore prodotto dalla A24, diretto da Ari Aster (“Midsommer”) e interpretato da Joaquin Phoenix, in uscita in tutto il mondo il 21 aprile, è stato spostato, in Italia, al 27 aprile.

