Marco Giusti per Dagospia

Tutto come previsto. “I Guardiani della Galassia vol. 3” di James Gunn trionfa nella sua prima settimana da noi con 3 milioni 781 mila euro, e 4, 6 milioni totali, e in tutto il mondo incassando la bellezza di 114 milioni di dollari in America, 168 dagli altri mercati per un totale globale di 282 milioni di dollari, un successo da pre-pandemia. Solo in Cina, dove i film della Marvel sembravano diventati veleno al botteghino, incassa 28 milioni di dollari e ottiene il primo posto in classifica, 14 in UK, 13 in Corea del Sud.

Se pensavamo di aver chiuso coi giocattoloni della Marvel avevamo sbagliato. Nella giornata di ieri, domenica, in Italia ha incassato un milione preciso portando al cinema 139 mila spettatori. Al secondo posto troviamo “Super Mario Bros – Il film” della Nintendo, 388 mila euro nel weekend italiano con un totale di 19 milioni 308 mila euro. Ieri in sala era secondo con 150 mila euro. Nel weekend americano ha incassato, al secondo posto, 18, 6 milioni di dollari per un totale di 518 milioni. Coi 637 milioni di dollari dei mercati esteri arriva a 1 miliardo 155 milioni di dollari. Ma è ovvio che i Guardiani, considerato la prima grande uscita estiva mondiale, lo abbia fermato senza pietà.

Terzo posto, in Italia, per “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti, 329 mila euro nel weekend, ieri era terzo in sala con 112 mila euro e 14 mila spettatori, e un totale di 3 milioni 188 mila euro. Quarto posto per il lacrimoso nuovo film di Pupi Avati, “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” con Gabriele Lavia e Edwige Fenech che fanno i vecchi amanti, 238 mila euro alla sua prima settimana. Lo seguono “La casa – Il risveglio del male” con 200 mila euro e un totale di 2, 6 milioni, “Mon crime” di François Ozon con 102 mila euro e un totale di 574 mila euro, il cartone animato russo “Maurice un topolino al museo” con 90 mila euro, il fantascientifico “65 – Fuga dalla terra” con Adam Driver con 79 mila euro.

Prepariamoci a una settimana un po’ smorta. L’ultima notizia è che i tre film italiani a Cannes, compreso “Il sol dell’avvenire”, passeranno nella seconda settimana praticamente uno sull’altro, “Rapito” di Bellocchio il 23 maggio, “Il sol dell’avvenire” il 24 e “Chimera” il 26. Gran confusione, insomma. E “Rapito” uscirà subito nelle sale italiane, il 25 maggio, mentre “Chimera” addirittura il 23 dicembre, come accadde a “le otto montagne”.

