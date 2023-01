CIAK, MI GIRA - TUTTO PROCEDE CHIARAMENTE. “AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA” DI JAMES CAMERON NON HA RIVALI. INCASSA IERI IN ITALIA 1 MILIONE 119 MILA EURO, PER UN TOTALE GLOBALE DI 1 MILIARDO 445 MILIONI DI DOLLARI, UN SOFFIO SOTTO “TOP GUN: MAVERICK” - LO SEGUE, DA NOI, LA COMMEDIA DI FABIO DE LUIGI “TRE DI TROPPO” CON LO STESSO DE LUIGI, CON 244 MILA EURO - TERZA LA COMMEDIA PER LOMBARDI ATTEMPATI “IL GRANDE GIORNO” CON ALDO GIOVANNI GIACOMO, 205 MILA EURO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

AVATAR THE WAY OF WATER

Tutto procede chiaramente. “Avatar: La via dell’acqua” di James Cameron non ha rivali. Incassa ieri in Italia un altro milione di euro, anzi 1 milione 119 mila euro, 127.901 spettatori, per un totale di 31 milioni di euro. Inutile inseguirlo. Il totale globale è di 1 miliardo 445 milioni di dollari, un soffio sotto “Top Gun: Maverick”. Lo segue, da noi, la commedia di Fabio De Luigi “Tre di troppo” con lo stesso De Luigi e Virginia Raffaele, che per la prima volta ha trovato un regista in grado di valorizzarla, con 244 mila euro, 36.754 spettatori, e un totale, in quattro giorni, di 1, 2 milioni.

alessandro borghi luca marinelli le otto montagne

Terza la commedia per lombardi attempati “Il grande giorno” con Aldo Giovanni Giacomo, 205 mila euro, 29.773 spettatori e un totale di 5, 3 milioni. Quarto “le otto montagne” di Felix van Groeningen con la coppia di amici montanari Borghi e Marinelli, 199 mila euro, 29.446 spettatori e un totale di 2, 6 milioni di euro. Regge “Il gatto con gli stivali 2”, 120 mila euro e un totale di 4, 4 milioni. La commedia romana a episodi “I migliori giorni” firmata Edoardo Leo e Massimiliano Bruno non riesce a superare il sesto posto, ieri ha incassato 96 mila euro portando al cinema 14 mila spettatori con un totale in quattro giorni di 444 mila euro.

Godland

Segno che è più doppiata dal film di De Luigi. Forse più chiaro. Qua non si capisce che film andrai a vedere. Sempre meglio di “The Fabelmans” di Steven Spielberg, però, settimo con 94 mila euro e un totale di 1, 6 milioni. Non un successo nemmeno in Italia. Oggi escono tre nuovi film, l’horror “Megan” e ben due film da festival che a Cannes sono molto piaciuti, “Close” di Lukas Dhont, il regista di “Girl”, già in shortlist per il miglior film straniero agli Oscar e “Godland” di Hylnur Palmason. Due buoni film.

