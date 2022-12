CIAK, MI GIRA - VABBÉ. BUONA NOTTE. “AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA” DI JAMES CAMERON, AL SUO PRIMO GIORNO IN AMERICA, NAVIGA GIÀ SUI 53 MILIONI DI DOLLARI E DA NOI IERI, CON 533 SALE, VOLA A 1 MILIONE 298 MILA EURO CON 266.786 SPETTATORI PER UN TOTALE DI 6 MILIONI E MEZZO. SI NAVIGA TRA I 120 E I 180 MILIONI DI DOLLARI GLOBALI. CHE VI PIACCIA O MENO È QUESTO L’UNICO FILM O QUASI CHE TROVEREMO AL CINEMA A NATALE. UOMINI BLU CON LA CODA CHE SCULETTANO NEL MARE. ECCO. TROVERETE ALTRO IN TV, IN STREAMING, MA NON MOLTO ALTRO IN SALA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

AVATAR THE WAY OF WATER 2

Vabbé. Buona notte. “Avatar: la via dell’acqua” di James Cameron al suo primo giorno in America, venerdì, naviga già sui 53 milioni di dollari, in Cina, sempre il venerdì, siamo sui 23 milioni di dollari, prevendite e anteprime comprese. Altri 9, 8 milioni vengono dalla Corea del Sud, 9, 5 dalla Francia, 8, 5 dalla Germania. Da noi ieri, sabato, con 533 sale, vola a 1 milione 298 mila euro con 266.786 spettatori, 449 a sala, per un totale di 6 milioni e mezzo.

AVATAR THE WAY OF WATER

In totale si naviga tra i 120 e i 180 milioni di dollari globali. Che vi piaccia o meno è questo l’unico film o quasi che troveremo al cinema a Natale. Uomini blu con la coda che sculettano nel mare. Ecco. Troverete altro in tv, in streaming, ma non molto altro in sala, quando da 500 diventeranno 1200.

VICINI DI CASA

Ieri il poro “Gatto con gli stivali 2” ha incassato, coi bambini piccoli, 136 mila euro, 20.452 spettatori per 420° sale e un totale di 2, 2 milioni. Il meglio che si possa fare se non sei “Avatar2”. “Vicini di casa” di Paolo Costella con Claudio Bisio e Vittoria Puccini addirittura si ferma ieri a 58 mila euro, 8.155 spettatori in 271 sale per un totale di 1, 4. E’ andato bene? Insomma…

the fabelmans 6

Al suo primo giorno di programmazione “The Fabelmans”, il film autobiografico di Steven Spielberg, pronto per gli Oscar, incassa 49 mila euro portando in sala 7 mila spettatori in 198 sale. In America, con 8 milioni di dollari di incasso è stato un flop. Da noi, almeno, supera “Il corsetto dell’imperatrice” di Marie Kreutzer, che si ferma a 27 mila euro con un totale di 289 mila euro. Il resto è davvero poco.

